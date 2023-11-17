Личка поделился своим рецептом побед

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как нужно действовать ради побед.

«Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы.

Подчеркну ещe раз: крайне важна реализация. В матче с «Оренбургом» мы должны были вести в счeте 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения. Могу сказать одно: необходимо работать и стараться – иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определeнные компоненты игры и все вместе становиться лучше», – сказал чех.