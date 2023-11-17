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    Личка поделился своим рецептом побед

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как нужно действовать ради побед.

    «Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы.

    Подчеркну ещe раз: крайне важна реализация. В матче с «Оренбургом» мы должны были вести в счeте 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения. Могу сказать одно: необходимо работать и стараться – иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определeнные компоненты игры и все вместе становиться лучше», – сказал чех.

    • Личка в «Динамо» с лета.
    • Команда идет в РПЛ 3-й.
    • В 2020-2023 годах Личка был в «Оренбурге» и вернул клуб в РПЛ.

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    Источник: RT

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    17.11.2023 14:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6023

      neim 17 ноября, 17:12

      Пока только ничьи хорошо получаются, а это большие потери очков.

      0
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      Рейтинг: +10

      jfuenldn 17 ноября, 14:36

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