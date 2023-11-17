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Личка поделился своим рецептом побед

17 ноября 2023, 14:00
2

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как нужно действовать ради побед.

«Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы.

Подчеркну ещe раз: крайне важна реализация. В матче с «Оренбургом» мы должны были вести в счeте 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения. Могу сказать одно: необходимо работать и стараться – иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определeнные компоненты игры и все вместе становиться лучше», – сказал чех.

  • Личка в «Динамо» с лета.
  • Команда идет в РПЛ 3-й.
  • В 2020-2023 годах Личка был в «Оренбурге» и вернул клуб в РПЛ.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Динамо Личка Марцел
Комментарии (2)
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jfuenldn
1700220966
*** -Стопроцентные ставки на Футбольные События -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам) -Связаться с нами ; EdmSp@inbox.ru -На данное Событие Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ; Футбол ЧЕ до 21 Квл 15:00 Косово до 21 - Болгария до 21 Гол Косово до 21 в Первом Кфф 2,10 ***
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neim
1700230365
Пока только ничьи хорошо получаются, а это большие потери очков.
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