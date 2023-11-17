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    • Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026

    Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси толкнул, а затем схватил за горло защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру в матче отборочного турнира ЧМ-2026.

    По ходу встречи между игроками команд случилась стычка и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принимал в ней активное участие.

    • В момент инцидента Аргентина уступала в счете 0:1, а в итоге проиграла 0:2.
    • Для команды это первая потеря очков в текущем отборе. До этого Аргентина выиграла четыре матча из четырех.
    • Месси провел полный матч.

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    Источник: Страница @edionisio11 в социальной сети X

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    17.11.2023 08:33
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj 23 часа назад

      Тююю прям драма, массаж шеи сделал, да в латинском футболе и на поле "закопать" могут и норм будет ))

      0
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      Рейтинг: +103093

      zigbert 17 ноября, 15:12

      Проигрывать никому не хочется но все таки надо себя держать в руках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12660

      BRO_football 17 ноября, 14:05

      Вот и обосрался наш чемпион мира по футболу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11787

      "supermax" 17 ноября, 11:00

      срочно ЗМ господину

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      russkiisergei 17 ноября, 10:34

      почему его не удалили?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +425

      гууд 17 ноября, 10:32

      Меська: - "вот так надо держать ЗМ!"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4079

      acor94 17 ноября, 10:24

      Ох ну и подонок этот гном... И за это ему присудите золотой мяч 2024.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +608

      Romeo 123 17 ноября, 10:08

      Вот такой гном а вы на него молитесь он же великий ему все можно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5465

      Ziklop 17 ноября, 09:57

      главное их натянули!
      из десяти команд выходят 6, а седьмая играет стыки! весело у них , выйдут обе команды без вариантов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      Купа Купыч 17 ноября, 09:56

      Вознесли окурка до небес. Оливейре нужно было дать ему в бубен.

      5
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