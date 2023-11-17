Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси толкнул, а затем схватил за горло защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру в матче отборочного турнира ЧМ-2026.

По ходу встречи между игроками команд случилась стычка и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принимал в ней активное участие.