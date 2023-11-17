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  • Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026

Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026

17 ноября 2023, 08:33
16

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси толкнул, а затем схватил за горло защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру в матче отборочного турнира ЧМ-2026.

По ходу встречи между игроками команд случилась стычка и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принимал в ней активное участие.

  • В момент инцидента Аргентина уступала в счете 0:1, а в итоге проиграла 0:2.
  • Для команды это первая потеря очков в текущем отборе. До этого Аргентина выиграла четыре матча из четырех.
  • Месси провел полный матч.

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Источник: Страница @edionisio11 в социальной сети X
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Уругвай Аргентина Месси Лионель
Комментарии (16)
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SuperNils
1700201396
Так и не научился достойно проигрывать.
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Damir07
1700202272
Вот почему не удалили его за такое надо было сразу других сразу удалили бы и ещё на три матча не играл бы Я понимаю хороший игрок но не надо из него Бога делать чтобы ему все позволено было
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Купа Купыч
1700204206
Вознесли окурка до небес. Оливейре нужно было дать ему в бубен.
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Ziklop
1700204220
главное их натянули! из десяти команд выходят 6, а седьмая играет стыки! весело у них , выйдут обе команды без вариантов!
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Romeo 123
1700204911
Вот такой гном а вы на него молитесь он же великий ему все можно
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acor94
1700205850
Ох ну и подонок этот гном... И за это ему присудите золотой мяч 2024.
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гууд
1700206371
Меська: - "вот так надо держать ЗМ!"
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russkiisergei
1700206448
почему его не удалили?
Ответить
"supermax"
1700208021
срочно ЗМ господину
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BRO_football
1700219113
Вот и обосрался наш чемпион мира по футболу
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