Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси толкнул, а затем схватил за горло защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру в матче отборочного турнира ЧМ-2026.
По ходу встречи между игроками команд случилась стычка и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принимал в ней активное участие.
- В момент инцидента Аргентина уступала в счете 0:1, а в итоге проиграла 0:2.
- Для команды это первая потеря очков в текущем отборе. До этого Аргентина выиграла четыре матча из четырех.
- Месси провел полный матч.