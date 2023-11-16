«Basta, amigos!»: сборная России анонсировала матч с Кубой

Пресс-служба сборной России опубликовала ролик, посвященный предстоящей товарищеской встрече с Кубой.
Главным героем видеоанонса стал тренер российской национальной команды Валерий Карпин.
По сценарию он пришел в кубинский бар «Liberty» и выключил музыку в разгар вечеринки. Посетители заведения освистали Карпина, на что он ответил: «Basta, amigos! [Хватит, друзья]. Разберeмся в Волгограде». Затем тренер включил песню Афродиты под названием «Валера».
- Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
- Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
Источник: ютуб-канал сборной России