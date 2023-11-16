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    «Basta, amigos!»: сборная России анонсировала матч с Кубой

    Пресс-служба сборной России опубликовала ролик, посвященный предстоящей товарищеской встрече с Кубой.

    Главным героем видеоанонса стал тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

    По сценарию он пришел в кубинский бар «Liberty» и выключил музыку в разгар вечеринки. Посетители заведения освистали Карпина, на что он ответил: «Basta, amigos! [Хватит, друзья]. Разберeмся в Волгограде». Затем тренер включил песню Афродиты под названием «Валера».

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    16.11.2023 21:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20

      Алексей-Добрынин-vkontakt 3 часа назад

      Почему сборную Бразилии опасаются приглашать ? Это какое то шапито 5-1 не удивлюсь

      0
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      Рейтинг: +10

      epivanow 4 часа назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему. На первом месте выходит.

      0
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      Рейтинг: +6338

      Эном айс 7 часов назад

      Теперь и кубинское гражданство..

      1
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Эном айс 7 часов назад

      "Неужто и ты - Брут" ))

      0
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 7 часов назад

      Viva Cuba !!! ¡El p u e b l o unido jamás será vencido! !! - господа модераторы, против "народа"(p u e b l o) то вы что имеете !!! ???)))

      2
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      Рейтинг: +849

      Октавиус > VVM1964 7 часов назад

      предполагаю, что там есть буквосочетание, означающее лицо на матерном языке))

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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Октавиус 7 часов назад

      Робота на свалку !!! )

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      Рейтинг: +2024

      Айболид > VVM1964 6 часов назад

      "твои" же модераторы

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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Айболид 5 часов назад

      "Мои" бы модераторы меня бы не банили !

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