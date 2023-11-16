«Basta, amigos!»: сборная России анонсировала матч с Кубой

Пресс-служба сборной России опубликовала ролик, посвященный предстоящей товарищеской встрече с Кубой.

Главным героем видеоанонса стал тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

По сценарию он пришел в кубинский бар «Liberty» и выключил музыку в разгар вечеринки. Посетители заведения освистали Карпина, на что он ответил: «Basta, amigos! [Хватит, друзья]. Разберeмся в Волгограде». Затем тренер включил песню Афродиты под названием «Валера».