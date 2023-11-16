Волочкова назвала двух самых сексуальных футболистов России

Известная артистка балета Анастасия Волочкова высказалась о внешности Александра Кержакова и Артема Дзюбы.

«Александр Кержаков и Артем Дзюба – два самых красивых и сексуальных футболиста России! Александра я знаю много лет, мы знакомы с ним еще со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее.

Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта. Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Не важно, какой жанр, но в роли актера Дзюба будет смотреться прекрасно!» – сказала Волочкова.

40-летний Кержаков закончил игровую карьеру в 2016 году и с тех пор успел потренировать сборную России до 17 лет, «Томь» , «Нижний Новгород», кипрскую «Кармиотиссу» и сербский «Спартак» из Суботицы.

35-летний Дзюба выступает за московский «Локомотив»

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