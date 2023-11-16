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    • Волочкова назвала двух самых сексуальных футболистов России

    Волочкова назвала двух самых сексуальных футболистов России

    Известная артистка балета Анастасия Волочкова высказалась о внешности Александра Кержакова и Артема Дзюбы.

    «Александр Кержаков и Артем Дзюба – два самых красивых и сексуальных футболиста России! Александра я знаю много лет, мы знакомы с ним еще со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее.

    Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта. Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Не важно, какой жанр, но в роли актера Дзюба будет смотреться прекрасно!» – сказала Волочкова.

    • 40-летний Кержаков закончил игровую карьеру в 2016 году и с тех пор успел потренировать сборную России до 17 лет, «Томь», «Нижний Новгород», кипрскую «Кармиотиссу» и сербский «Спартак» из Суботицы.
    • 35-летний Дзюба выступает за московский «Локомотив».

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    Источник: Sport24

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    16.11.2023 15:51
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +11970

      alp 6 часов назад

      все правильно.. дзюбу в кино для взрослых про извращенцев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Купа Купыч 8 часов назад

      После фильма"Красная Шапочка" с участием Дзюбы признала его сексуальным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet 8 часов назад

      Сволочкова похоже сексуально озабочена.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Fialet 6 часов назад

      Это её проблема...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      zoroastorov 11 часов назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16701

      Anton01011969 > zoroastorov 10 часов назад

      Это замануха или *******???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16701

      Anton01011969 > zoroastorov 10 часов назад

      Извините или ещё хлеще замануха!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 11 часов назад

      А ведь она права

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 часов назад

      Молодец Волочкова! Респект! Дзюба талант,верно,в кино не потеряется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 12 часов назад

      НУ ВОТ - НАКОНЕЦ-ТО, а то всё Березуцкий, да Березуцкий !!! ))) Это повеселее будет !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 12 часов назад

      ЛГБТ тоесть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 12 часов назад

      ЛГБП кино, на подсосе.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Питерский князь 12 часов назад

      Кто о чем, а князь о своем !!! )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > VVM1964 7 часов назад

      Ты прав, ему вместо Киано Ривза в Матрице сняться надо. Затем в Мортал Комбате и дать посмотреть тебе и тем кто поставил плюсики.
      А лучше все фильмы переснять и сериалы.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3837

      CSKA57 13 часов назад

      Да, Дзюба универсален! Любой жанр в кино ему по плечу!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > CSKA57 9 часов назад

      Его жанр --порнофильмы. Опыт сьемок уже есть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      А ты .ули здесь крадёшься кащей обкаканый ? За базар отвечай червь навозный !

      0
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