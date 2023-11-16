Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Рыжиков объяснил, почему не считает победу над «Барсой» лучшим матчем в своей карьере

    Рыжиков объяснил, почему не считает победу над «Барсой» лучшим матчем в своей карьере

    Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о выигранном матче с «Барселоной» 14-летней давности.

    – Победа над «Барселоной» – лучший матч в карьере?

    – Совершенно точно нет. Это лучший матч в плане командной игры. То, о чeм нас просили тренеры, мы сделали на отлично.

    – Что происходило в команде после победы над «Барсой»?

    – Ничего особенного. Мы пришли уставшие в раздевалку. Тренер был на пресс-конференции, потом заходит, а мы сидим все в тишине.

    Курбан Бекиевич говорит: «Вы «Барселону» обыграли, а сидите молча!» Просто было очень тяжело после игры и физически, и эмоционально.

    – Какой же матч был лучшим?

    – Игра в Раменском с «Сатурном», когда мы выиграли 5:0. Домингес забил три – его признали лучшим игроком, а не меня (смеeтся)!

    • «Рубин» победил «Барселону» в гостях со счетом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов 20 октября 2009 года.

    Новости по теме
    Рыжиков – о Бердыеве: «Чтобы его оценить как человека, нужно выпить не одну бутылку водки»
    Рыжиков: «Золотой «Рубин» построили два человека» 2
    Экс-вратарь сборной России будет работать в «Химках» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2023 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+