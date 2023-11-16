Рыжиков объяснил, почему не считает победу над «Барсой» лучшим матчем в своей карьере

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о выигранном матче с «Барселоной» 14-летней давности.
– Победа над «Барселоной» – лучший матч в карьере?
– Совершенно точно нет. Это лучший матч в плане командной игры. То, о чeм нас просили тренеры, мы сделали на отлично.
– Что происходило в команде после победы над «Барсой»?
– Ничего особенного. Мы пришли уставшие в раздевалку. Тренер был на пресс-конференции, потом заходит, а мы сидим все в тишине.
Курбан Бекиевич говорит: «Вы «Барселону» обыграли, а сидите молча!» Просто было очень тяжело после игры и физически, и эмоционально.
– Какой же матч был лучшим?
– Игра в Раменском с «Сатурном», когда мы выиграли 5:0. Домингес забил три – его признали лучшим игроком, а не меня (смеeтся)!
- «Рубин» победил «Барселону» в гостях со счетом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов 20 октября 2009 года.
Источник: «Чемпионат»