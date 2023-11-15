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    • Пивоваров рассказал, как в следующем сезоне может измениться Фонбет Кубок России

    Пивоваров рассказал, как в следующем сезоне может измениться Фонбет Кубок России

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможных реформах Фонбет Кубка России.

    «Я сейчас возглавляю рабочую группу, которая занимается составлением реформ для РПЛ, Кубка и Суперкубка России. У нас есть продвижения в этом вопросе. Сейчас готовим проект возможного календаря, делаем экономическую оценку изменений, которые могут произойти. Дальше будем эти результаты обсуждать.

    Мы обсуждаем, в том числе, и изменение количества матчей в Кубке России. Думаем, как можно использовать ресурс календаря. Но вопрос отказа от двойного вылета не стоит в повестке», – сказал Пивоваров.

    • Кубок России в нынешнем формате разыгрывается 2-й сезон.
    • Действующий победитель – ЦСКА.
    • Финал этого сезона состоится 2 июня – за 12 дней до Евро-2024.

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    Источник: Sport24

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    15.11.2023 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 часов назад

      А стоит ли вообще что то менять. Формат прижился, особых нареканий в его адрес не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 20 часов назад

      Это залёт, солдат...

      0
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