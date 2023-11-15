Пивоваров рассказал, как в следующем сезоне может измениться Фонбет Кубок России

А стоит ли вообще что то менять. Формат прижился, особых нареканий в его адрес не было.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможных реформах Фонбет Кубка России.
«Я сейчас возглавляю рабочую группу, которая занимается составлением реформ для РПЛ, Кубка и Суперкубка России. У нас есть продвижения в этом вопросе. Сейчас готовим проект возможного календаря, делаем экономическую оценку изменений, которые могут произойти. Дальше будем эти результаты обсуждать.
Мы обсуждаем, в том числе, и изменение количества матчей в Кубке России. Думаем, как можно использовать ресурс календаря. Но вопрос отказа от двойного вылета не стоит в повестке», – сказал Пивоваров.
- Кубок России в нынешнем формате разыгрывается 2-й сезон.
- Действующий победитель – ЦСКА.
- Финал этого сезона состоится 2 июня – за 12 дней до Евро-2024.