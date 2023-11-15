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    • Вальверде рассказал, жалеет ли он о нападении на игрока «Вильярреала» после матча

    Вальверде рассказал, жалеет ли он о нападении на игрока «Вильярреала» после матча

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде вспомнил весенний инцидент с игроком «Вильярреала» Алексом Баэной.

    • Баэна во время матча задел семью Вальверде. Феде за это после матча ударил футболиста «Вильярреала».

    «На поле вы можете называть меня как угодно, меня это не волнует. Но есть границы, которые переступать нельзя. Говорите о моей семье – это уже не футбол.

    В тот день Баэна перешел черту. Мне нужно было постоять за себя и семью. Я ни о чем не жалею. Эта ситуация помогла мне стать сильнее и сплотила нашу семью», – написал Вальверде.

    • Баэна рассматривал вопрос обращения в полицию из-за нападения Вальверде.
    • 25-летний Вальверде стоит 100 миллионов евро.

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    Источник: The Player’s Tribune

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    15.11.2023 22:25
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