Зырянов покинул пост главного тренера клуба Первой лиги

Константин Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца». Клуб и экс-полузащитник сборной России приняли совместное решение о расторжении контракта. Зырянов покидает команду из Новороссийска вместе со своим штабом: помощником главного тренера Константином Лобовым, тренером Дмитрием Вязьмикиным и тренером вратарей Юрием Окрошидзе.

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере. О назначении нового главного тренера «Черноморца» будет объявлено в ближайшее время. Уверен, что команда решит поставленные на этот сезон задачи. Они не менялись, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе», – сказал президент клуба Андрей Кравченко.

«Черноморец» занимает 15-е место в Первой лиге с 18 очками после 18 матчей.

Зырянов работал в клубе с июля прошлого года.

Ранее он возглавлял молодежный состав «Зенита».

UPD. На место Зырянова «Черноморец» назначил Вадима Гаранина, работавшего в РПЛ с «Сочи».