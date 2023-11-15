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    Зырянов покинул пост главного тренера клуба Первой лиги

    Константин Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца». Клуб и экс-полузащитник сборной России приняли совместное решение о расторжении контракта. Зырянов покидает команду из Новороссийска вместе со своим штабом: помощником главного тренера Константином Лобовым, тренером Дмитрием Вязьмикиным и тренером вратарей Юрием Окрошидзе.

    «Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере. О назначении нового главного тренера «Черноморца» будет объявлено в ближайшее время. Уверен, что команда решит поставленные на этот сезон задачи. Они не менялись, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе», – сказал президент клуба Андрей Кравченко.

    • «Черноморец» занимает 15-е место в Первой лиге с 18 очками после 18 матчей.
    • Зырянов работал в клубе с июля прошлого года.
    • Ранее он возглавлял молодежный состав «Зенита».

    UPD. На место Зырянова «Черноморец» назначил Вадима Гаранина, работавшего в РПЛ с «Сочи».

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    Источник: Официальный сайт «Черноморца»

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    15.11.2023 13:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 11 часов назад

      А кто лучше то

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      Рейтинг: +103088

      zigbert 15 ноября, 14:59

      Положение Черноморца в турнирной таблице нельзя назвать критичным но видимо руководство клуба решило перестраховаться.

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