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    Игрок сборной Кубы рассказал об отношении к матчу в России

    Защитник и вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с Россией на стадионе, принимавшем игры чемпионата мира-2018.

    «Я никогда раньше не был в России. Буду очень рад посетить вашу страну и лучше познакомиться с российским футболом. Я играл на стадионах венского «Рапида», «Аустрии», «Зальцбурга», на «Риасоре» в Ла-Корунье и надеюсь выступить на арене ЧМ-2018 в Волгограде. Считаю, что неплохо провел последние матчи за сборную Кубы – на Золотом кубке и в процессе подготовки к турниру», – сказал Фернандес.

    • Кубинский защитник выступает за австрийский «Дорнбирн».
    • 20 ноября Россия и Куба проведут товарищеский матч в Волгограде.
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных турнирах.
    • Последний официальный матч сборная России провела два года назад – 14 ноября 2021 года против Хорватии (0:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 11:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 15 ноября, 12:29

      Кубинский защитник выступает за австрийский «Дорнбирн»....
      Надо серьёзно к игре подходить....
      А то не дай бог, мать его етить...

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