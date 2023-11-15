Игрок сборной Кубы рассказал об отношении к матчу в России

Кубинский защитник выступает за австрийский «Дорнбирн»....
Надо серьёзно к игре подходить....
А то не дай бог, мать его етить...
Защитник и вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с Россией на стадионе, принимавшем игры чемпионата мира-2018.
«Я никогда раньше не был в России. Буду очень рад посетить вашу страну и лучше познакомиться с российским футболом. Я играл на стадионах венского «Рапида», «Аустрии», «Зальцбурга», на «Риасоре» в Ла-Корунье и надеюсь выступить на арене ЧМ-2018 в Волгограде. Считаю, что неплохо провел последние матчи за сборную Кубы – на Золотом кубке и в процессе подготовки к турниру», – сказал Фернандес.
- Кубинский защитник выступает за австрийский «Дорнбирн».
- 20 ноября Россия и Куба проведут товарищеский матч в Волгограде.
- С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных турнирах.
- Последний официальный матч сборная России провела два года назад – 14 ноября 2021 года против Хорватии (0:1).