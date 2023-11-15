Игрок сборной Кубы рассказал об отношении к матчу в России

Защитник и вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с Россией на стадионе, принимавшем игры чемпионата мира-2018.

«Я никогда раньше не был в России. Буду очень рад посетить вашу страну и лучше познакомиться с российским футболом. Я играл на стадионах венского «Рапида», «Аустрии», «Зальцбурга», на «Риасоре» в Ла-Корунье и надеюсь выступить на арене ЧМ-2018 в Волгограде. Считаю, что неплохо провел последние матчи за сборную Кубы – на Золотом кубке и в процессе подготовки к турниру», – сказал Фернандес.