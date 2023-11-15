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    • Партнер Месси по сборной Аргентины назвал условие участия игрока на ЧМ-2026

    Партнер Месси по сборной Аргентины назвал условие участия игрока на ЧМ-2026

    Защитник французского «Лиона» Николас Тальяфико ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы 36-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграл за сборную Аргентины на ЧМ-2026.

    «Мы должны выиграть Кубок Америки – 2024. Если бы наша команда не добилась победы в Катаре, он бы уже завершил карьеру в сборной, но нам это удалось, и теперь Месси наслаждается триумфом. Он захочет продолжить, если мы победим на Кубке Америки», – сказал Тальяфико.

    • Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, а Месси был капитаном национальной команды.
    • Контракт восьмикратного обладателя «Золотого мяча» с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Страница Inter Miami News Hub в социальной сети X

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    15.11.2023 09:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15058

      playsh 15 ноября, 13:30

      Хорошая аргументация Николаса,тут не поспоришь.

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