Партнер Месси по сборной Аргентины назвал условие участия игрока на ЧМ-2026

Защитник французского «Лиона» Николас Тальяфико ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы 36-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграл за сборную Аргентины на ЧМ-2026.

«Мы должны выиграть Кубок Америки – 2024. Если бы наша команда не добилась победы в Катаре, он бы уже завершил карьеру в сборной, но нам это удалось, и теперь Месси наслаждается триумфом. Он захочет продолжить, если мы победим на Кубке Америки», – сказал Тальяфико.

Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, а Месси был капитаном национальной команды.

Контракт восьмикратного обладателя «Золотого мяча» с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года.

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