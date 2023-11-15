Вице-капитан Кубы оценил потенциал сборной России

Защитник и вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес считает, что Россия является страной с футбольными традициями и очень сильной лигой.

«У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. У клубов были прекрасные игры и отличные выступления в еврокубках. Это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой. Я не в курсе последних новостей российской сборной, но знаю некоторых игроков», – сказал Фернандес.