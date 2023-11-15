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    Вице-капитан Кубы оценил потенциал сборной России

    Защитник и вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес считает, что Россия является страной с футбольными традициями и очень сильной лигой.

    «У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. У клубов были прекрасные игры и отличные выступления в еврокубках. Это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой. Я не в курсе последних новостей российской сборной, но знаю некоторых игроков», – сказал Фернандес.

    • Кубинский защитник выступает за австрийский «Дорнбирн».
    • Товарищеская игра между Россией и Кубой пройдет 20 ноября в Волгограде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 08:47
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