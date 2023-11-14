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    В «Зените» скрывают сроки восстановления Кассьерры

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отказался называть срок, необходимый Матео Кассьерре для восстановления от травмы.

    «Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления – врачебная тайна», – сказал Медведев.

    • Форвард травмировался в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
    • В этом сезоне Кассьерра провел 20 игр за «Зенит», в которых забил 13 голов и сделал 5 ассистов.
    • Колумбийцы в ноябре встретятся с Бразилией и Парагваем.

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    Источник: Sport24

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    14.11.2023 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 15 ноября, 08:14

      Лучше бы назвали травму. Растяжение мускул лица (от чрезмерной улыбки) или что-то типа этого. А так понятно, что никакой травмы нет.

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      Рейтинг: +2024

      Айболид 14 ноября, 22:31

      Ууууууууу ! Прям скрывают ! Ща хрюкалы с фантазиями подъедут .

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