В «Зените» скрывают сроки восстановления Кассьерры

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отказался называть срок, необходимый Матео Кассьерре для восстановления от травмы.
«Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления – врачебная тайна», – сказал Медведев.
- Форвард травмировался в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
- В этом сезоне Кассьерра провел 20 игр за «Зенит», в которых забил 13 голов и сделал 5 ассистов.
- Колумбийцы в ноябре встретятся с Бразилией и Парагваем.
Источник: Sport24