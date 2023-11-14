В «Зените» скрывают сроки восстановления Кассьерры

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отказался называть срок, необходимый Матео Кассьерре для восстановления от травмы.

«Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления – врачебная тайна», – сказал Медведев.