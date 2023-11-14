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    • Защитник «Краснодара» признался, что испытывает психологические проблемы в России

    Защитник «Краснодара» признался, что испытывает психологические проблемы в России

    Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал о психологических проблемах из-за вынужденной разлуки с родными.

    «Да, мы поговорили с семьей, но две проблемы никуда не делись. Во-первых, они не могут быть со мной из-за того, что в Краснодар не летают самолеты. А международной школы, куда могли бы ходить два моих сына, в городе нет. Поэтому семья остается в Парагвае. Не скрою, психологически для меня это сложная ситуация. Кто-то спокойно воспринимает разлуку с родными, а мне – тяжело», – сказал Алонсо.

    • 30-летний футболист провел в нынешнем сезоне 21 матч за «Краснодар», отметившись 1 голевой передачей.
    • Алонсо вызван в сборную Парагвая для участия в отборочных матчах ЧМ-2026 с Чили и Колумбией в ноябре.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2023 13:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1855

      balam 14 ноября, 16:08

      школа это здорово

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      Рейтинг: +69314

      portero 14 ноября, 14:20

      Открыть испанскую школу для детей футболистов.....
      Нафиг академия, когда латиносы приходят за деньгой охотно....
      Если серьезно, то затоскует и убежит, или перестанет играть....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 14 ноября, 13:32

      Не вижу комментариев - "Какой то ты не патриот России !!!" )))

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