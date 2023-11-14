Защитник «Краснодара» признался, что испытывает психологические проблемы в России

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал о психологических проблемах из-за вынужденной разлуки с родными.

«Да, мы поговорили с семьей, но две проблемы никуда не делись. Во-первых, они не могут быть со мной из-за того, что в Краснодар не летают самолеты. А международной школы, куда могли бы ходить два моих сына, в городе нет. Поэтому семья остается в Парагвае. Не скрою, психологически для меня это сложная ситуация. Кто-то спокойно воспринимает разлуку с родными, а мне – тяжело», – сказал Алонсо.