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    • Шалимов назвал основного нападающего сборной России на матч с Кубой

    Шалимов назвал основного нападающего сборной России на матч с Кубой

    Бывший нападающий сборной России Игорь Шалимов оценил форвардов, которые вызваны в национальную команду перед товарищеским матчем с Кубой. В состав были включены Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит») и Федор Чалов (ЦСКА).

    «Можно дискутировать. Соболев – мощный нападающий, которого можно выпустить, чтобы упростить игру, когда не будет устраивать счет. Думаю, что в основном составе его не будет. Еще есть Чалов и Сергеев. Я думаю, что будет играть Чалов. А кто выйдет на замену – это будут решать в зависимости от того, как будет развиваться игра. Что касается отсутствия Константина Тюкавина, можно дискутировать, но тогда ты кого не вызовешь? Сергеева? Из трех надо выбрать двоих, выбрали так. Думаю, что в основе выйдет Чалов, если сборная будет играть с одним нападающим», – сказал Шалимов.

    • Матч против Кубы сборная России проведет 20 ноября в Волгограде.
    • В октябре национальная команда победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.11.2023 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 14 ноября, 16:42

      Заболотного надо было брать за место Соболева тот хоть больше голов забил в этом сезоне РПЛ

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