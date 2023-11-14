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  • Шалимов назвал основного нападающего сборной России на матч с Кубой

Шалимов назвал основного нападающего сборной России на матч с Кубой

14 ноября 2023, 11:17
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Бывший нападающий сборной России Игорь Шалимов оценил форвардов, которые вызваны в национальную команду перед товарищеским матчем с Кубой. В состав были включены Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит») и Федор Чалов (ЦСКА).

«Можно дискутировать. Соболев – мощный нападающий, которого можно выпустить, чтобы упростить игру, когда не будет устраивать счет. Думаю, что в основном составе его не будет. Еще есть Чалов и Сергеев. Я думаю, что будет играть Чалов. А кто выйдет на замену – это будут решать в зависимости от того, как будет развиваться игра. Что касается отсутствия Константина Тюкавина, можно дискутировать, но тогда ты кого не вызовешь? Сергеева? Из трех надо выбрать двоих, выбрали так. Думаю, что в основе выйдет Чалов, если сборная будет играть с одним нападающим», – сказал Шалимов.

  • Матч против Кубы сборная России проведет 20 ноября в Волгограде.
  • В октябре национальная команда победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Куба Россия Россия Сергеев Иван Чалов Федор Соболев Александр Шалимов Игорь
Комментарии (1)
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Александр.Т.
1699969347
Заболотного надо было брать за место Соболева тот хоть больше голов забил в этом сезоне РПЛ
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