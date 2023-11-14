Шалимов назвал основного нападающего сборной России на матч с Кубой

Бывший нападающий сборной России Игорь Шалимов оценил форвардов, которые вызваны в национальную команду перед товарищеским матчем с Кубой. В состав были включены Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит») и Федор Чалов (ЦСКА).

«Можно дискутировать. Соболев – мощный нападающий, которого можно выпустить, чтобы упростить игру, когда не будет устраивать счет. Думаю, что в основном составе его не будет. Еще есть Чалов и Сергеев. Я думаю, что будет играть Чалов. А кто выйдет на замену – это будут решать в зависимости от того, как будет развиваться игра. Что касается отсутствия Константина Тюкавина, можно дискутировать, но тогда ты кого не вызовешь? Сергеева? Из трех надо выбрать двоих, выбрали так. Думаю, что в основе выйдет Чалов, если сборная будет играть с одним нападающим», – сказал Шалимов.