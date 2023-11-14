Аршавин рассказал об отношениях «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на обвинения в адрес петербургского клуба по поводу особых отношений с «Оренбургом» и «Сочи».
– Дедушка Арсена Адамова говорил, что они хотели уйти в другой клуб, но «Зенит» отпустил только в «Оренбург». Почему так важно отпускать именно в «Оренбург»?
– Я думаю, те условия, которые мы бы не просили у команды, которая нам не приближена... С «Оренбургом» мы готовы идти на какие-то уступки.
– Почему?
– У нас один спонсор, я думаю. И хорошие отношения.
– Разве это корректно?
– Я думаю, что между другими клубами это так же работает. Это было между «Рубином» и «Ростовом».
Складываются отношения, где-то мы готовы бесплатно отдать игрока «Факелу», а, допустим, «Уралу» мы не отдадим, допустим.
Пример: «Зенит» – «Сочи», когда «Зенит» смог договориться с «Сочи» и отправить туда трех-четырех футболистов.
– Разве это нормально?
– Ну, если такие отношения между клубами.
– Это портит целостность. «Зенит» решает свои вопросы, когда отдает игроков в «Сочи». Тогда были вопросы в том числе с финансовым фэйр-плэй.
– Если руководители «Сочи» готовы помогать, что здесь плохого?
– Это портит спортивную составляющую.
– «Оренбург» обыграл «Зенит» 3:1. Вот спортивная составляющая.
- «Зенит» идет на 2-м месте в таблице РПЛ после 15 туров.
- «Оренбург» занимает 13-ю позицию в лиге, «Сочи» – 16-ю.