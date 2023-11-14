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    • Аршавин рассказал об отношениях «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи»

    Аршавин рассказал об отношениях «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на обвинения в адрес петербургского клуба по поводу особых отношений с «Оренбургом» и «Сочи».

    – Дедушка Арсена Адамова говорил, что они хотели уйти в другой клуб, но «Зенит» отпустил только в «Оренбург». Почему так важно отпускать именно в «Оренбург»?

    – Я думаю, те условия, которые мы бы не просили у команды, которая нам не приближена... С «Оренбургом» мы готовы идти на какие-то уступки.

    – Почему?

    – У нас один спонсор, я думаю. И хорошие отношения.

    – Разве это корректно?

    – Я думаю, что между другими клубами это так же работает. Это было между «Рубином» и «Ростовом».

    Складываются отношения, где-то мы готовы бесплатно отдать игрока «Факелу», а, допустим, «Уралу» мы не отдадим, допустим.

    Пример: «Зенит» – «Сочи», когда «Зенит» смог договориться с «Сочи» и отправить туда трех-четырех футболистов.

    – Разве это нормально?

    – Ну, если такие отношения между клубами.

    – Это портит целостность. «Зенит» решает свои вопросы, когда отдает игроков в «Сочи». Тогда были вопросы в том числе с финансовым фэйр-плэй.

    – Если руководители «Сочи» готовы помогать, что здесь плохого?

    – Это портит спортивную составляющую.

    «Оренбург» обыграл «Зенит» 3:1. Вот спортивная составляющая.

    • «Зенит» идет на 2-м месте в таблице РПЛ после 15 туров.
    • «Оренбург» занимает 13-ю позицию в лиге, «Сочи» – 16-ю.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    14.11.2023 00:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 14 ноября, 13:12

      Да так, вонь от ПРОМКВАСА, по всей наше большой футбольной Родине. да и хоккея тоже чудит генеральный спонсор всего российского спорта

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 10:38

      Это специфика нашего футбола.
      Ну где ещё выходцы из одной Госкорпорации , являющейся владельцем одного из клуба, и бывшие руководители этого же клуба ( совпадение !!!), могут возглавлять весь футбол России ( Дюков, Митрофанов ).
      Сева пытается достучаться в "закрытую дверь", погоди все надеются , что это ещё не долго продлиться.
      Все под богом ходим.

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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > Алексей З 14 ноября, 12:43

      Дружище, глянь на власть что там твориться!!! Проституткам, дают зведы Генералов, а тут всего лишь футбол⚽. И когда я смотрю на Дюкова сидящий в шарфе помойных львов, тогда о чем этот карлик говорит! Как говорил мой старшина, в армии "Всё нормально идём ко дну. "

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > МАН. Ю 14 ноября, 12:50

      Футбол - это олицетворения ,что в стране творится.
      Такая же фигня и в медицине ,и в образовании, всё как под копирку.
      Старшину можно поправить , мы ходим по дну и снизу стучат.

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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > Алексей З 14 ноября, 12:55

      Старшина, говорил это давно, когда мы ещё были Великой державой!

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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 14 ноября, 07:48

      "– «Оренбург» обыграл «Зенит» 3:1. Вот спортивная составляющая."
      Браво , Шава . Вонючку срезал на ходу.)

      3
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 06:18

      Так так то оно и есть! И ничего он не сдал,мы про это и сами знали! Таковы реалии нашего футбола к сожалению! Спонсор один на два клуба, Фонбет вообще спонсор всех и вся...как жить,что делать..кругом закулиса

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      Рейтинг: +976

      The only one 14 ноября, 04:54

      Красавчик, всё выложил

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