Аршавин рассказал об отношениях «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на обвинения в адрес петербургского клуба по поводу особых отношений с «Оренбургом» и «Сочи».

– Дедушка Арсена Адамова говорил, что они хотели уйти в другой клуб, но «Зенит» отпустил только в «Оренбург». Почему так важно отпускать именно в «Оренбург»?

– Я думаю, те условия, которые мы бы не просили у команды, которая нам не приближена... С «Оренбургом» мы готовы идти на какие-то уступки.

– Почему?

– У нас один спонсор, я думаю. И хорошие отношения.

– Разве это корректно?

– Я думаю, что между другими клубами это так же работает. Это было между «Рубином» и «Ростовом».

Складываются отношения, где-то мы готовы бесплатно отдать игрока «Факелу», а, допустим, «Уралу» мы не отдадим, допустим.

Пример: «Зенит» – «Сочи», когда «Зенит» смог договориться с «Сочи» и отправить туда трех-четырех футболистов.

– Разве это нормально?

– Ну, если такие отношения между клубами.

– Это портит целостность. «Зенит» решает свои вопросы, когда отдает игроков в «Сочи». Тогда были вопросы в том числе с финансовым фэйр-плэй.

– Если руководители «Сочи» готовы помогать, что здесь плохого?

– Это портит спортивную составляющую.

– «Оренбург» обыграл «Зенит» 3:1. Вот спортивная составляющая.