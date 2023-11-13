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    • Агент Головина прокомментировал состояние здоровья игрока «Монако», прибывшего в расположение сборной России

    Агент Головина прокомментировал состояние здоровья игрока «Монако», прибывшего в расположение сборной России

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о физическом состоянии футболиста.

    • 20 ноября сборная России дома сыграет с Кубой.
    • Головин пропустил октябрьские матчи национальной команды из-за повреждения.

    – У Саши все в порядке. Вы же видели, что после октябрьских матчей сборной он провел несколько игр за «Монако», все было хорошо.

    – Он должен в ближайшее время прилететь в Москву?

    – Он уже в расположении сборной. Он прилетел вчера ночью. Надеемся, сыграет с Кубой.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.11.2023 17:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      ZeBolotny 15 ноября, 16:24

      Если бы в волейбол с Кубой - был бы топ-матч, а так легче с Омским "Иртышом" сыграть))

      0
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      Рейтинг: +27

      Myasko 13 ноября, 18:28

      Скорее всего опять какое-нибудь недомогание будет. Или усталость...

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