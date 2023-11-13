Агент Головина прокомментировал состояние здоровья игрока «Монако», прибывшего в расположение сборной России

Если бы в волейбол с Кубой - был бы топ-матч, а так легче с Омским "Иртышом" сыграть))
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о физическом состоянии футболиста.
- 20 ноября сборная России дома сыграет с Кубой.
- Головин пропустил октябрьские матчи национальной команды из-за повреждения.
– У Саши все в порядке. Вы же видели, что после октябрьских матчей сборной он провел несколько игр за «Монако», все было хорошо.
– Он должен в ближайшее время прилететь в Москву?
– Он уже в расположении сборной. Он прилетел вчера ночью. Надеемся, сыграет с Кубой.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?