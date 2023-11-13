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    • Черчесов дал совет Сперцяну, как реагировать на слухи о переходе в европейские клубы

    Черчесов дал совет Сперцяну, как реагировать на слухи о переходе в европейские клубы

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал 23-летнему полузащитника «Краснодара» Эдуарду Сперцяну читать меньше газет.

    По слухам, интерес к игроку сборной Армении проявляют «Ювентус», «Аякс» и «Фейеноорд».

    «Я смотрел две последние игры «Фейеноорда» в еврокубках, с «Лацио» играли, они мне очень понравились, хорошая команда. Мы год читали, как год куда‑то переходит Захарян и увидели, как он начал потихоньку сдавать. Сейчас он перешел и видно, что это другая лига, другая конкурентная среда. Очень бы хотелось, чтобы он [Сперцян] меньше читал газет и концентрировался на своей работе. Ну, а если он реально куда‑то уходит, чтобы это был правильный шаг и он играл», – сказал Черчесов.

    • В текущем сезоне Сперцян провел 18 матчей за «Краснодар», забил семь мячей и отдал три голевые передачи.
    • Его контракт с «Краснодаром» истекает летом 2026 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2023 09:10
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