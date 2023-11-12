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    • Черчесов прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева из-за завтрака

    Черчесов прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева из-за завтрака

    Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о ситуации с нападающим команды Александром Соболевым.

    • В октябре игрока отстраняли от основы за пропуск общекомандного завтрака.
    • С тех пор Соболев не выходил в старте на матчи РПЛ.
    • 26-летний футболист стоит 9 миллионов евро.

    «По мне, это вообще не сложность. Человек не пришeл на завтрак, как второй месяц говорят, и из‑за этого не играет, как по мне, это наивно. Не пришeл на завтрак – оштрафовали, иди играй в футбол.

    Значит, надо сказать, что за причина, чтобы оно не витало и не обсуждали. «Спартак» смотрится мобильнее без Соболева? Может быть, и мобильнее, но всe равно, нападающий – это нападающий, который знает своe дело. Я его называю Соболeк. Но если бы я так к нему относился, то он бы после первого сбора не вызвался. Но с любым футболистом нужно находить контакт, до определeнного момента. Он прибавил, поэтому и был в сборной, на чемпионат Европы поехал.

    Завтраки – хорошо, штраф, и иди играй в футбол», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2023 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +155

      Slavan52 13 ноября, 19:33

      Завтрак - это отмазка. Там другое по всей видимости

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