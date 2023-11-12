Черчесов прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева из-за завтрака

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о ситуации с нападающим команды Александром Соболевым.

В октябре игрока отстраняли от основы за пропуск общекомандного завтрака.

С тех пор Соболев не выходил в старте на матчи РПЛ.

26-летний футболист стоит 9 миллионов евро.

«По мне, это вообще не сложность. Человек не пришeл на завтрак, как второй месяц говорят, и из‑за этого не играет, как по мне, это наивно. Не пришeл на завтрак – оштрафовали, иди играй в футбол.

Значит, надо сказать, что за причина, чтобы оно не витало и не обсуждали. «Спартак» смотрится мобильнее без Соболева? Может быть, и мобильнее, но всe равно, нападающий – это нападающий, который знает своe дело. Я его называю Соболeк. Но если бы я так к нему относился, то он бы после первого сбора не вызвался. Но с любым футболистом нужно находить контакт, до определeнного момента. Он прибавил, поэтому и был в сборной, на чемпионат Европы поехал.

Завтраки – хорошо, штраф, и иди играй в футбол», – сказал Черчесов.