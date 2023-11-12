Магуайру показали эмблему «Спартака» и попросили отгадать клуб

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поучаствовал в челлендже по отгадыванию клубов по их эмблеме.

Среди загаданных клубов оказался «Спартак». Англичанин справился с заданием и правильно назвал московскую команду.

30-летний Магуайр стоит 20 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у защитника 7 матчей, ассист.

У Магуайра 60 матчей за Англию и 7 голов.

Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?