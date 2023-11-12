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    • Магуайру показали эмблему «Спартака» и попросили отгадать клуб

    Магуайру показали эмблему «Спартака» и попросили отгадать клуб

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поучаствовал в челлендже по отгадыванию клубов по их эмблеме.

    Среди загаданных клубов оказался «Спартак». Англичанин справился с заданием и правильно назвал московскую команду.

    • 30-летний Магуайр стоит 20 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у защитника 7 матчей, ассист.
    • У Магуайра 60 матчей за Англию и 7 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 15:03
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +25

      ZeBolotny 13 ноября, 09:33

      Молодец Магуайр! Знает даже такие экзотические команды!

      0
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      Рейтинг: +2023

      Айболид 12 ноября, 18:55

      Угадал(!!!) , а не вспомнил .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 12 ноября, 16:18

      Ну вот этим хрячьё может себя утешить - пофантазировать что они мегапопулярны даже в Англии )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6337

      Эном айс 12 ноября, 16:07

      Вспомнил дисконтную карту .И московские "дороги". Такое не забывается.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Эном айс 12 ноября, 16:18

      Аж прослезился .

      1
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Эном айс 12 ноября, 16:24

      Моё предложение бомбардиру - выкладывать цитаты пользователей ну скажем годовой давности с попыткой угадать клубную принадлежность писавшего ... Уверен, что вся непотребность будет окрашена в цвета одной команды с берегов Невы (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +6337

      Эном айс > VVM1964 12 ноября, 16:39

      Согласен.
      Только это надо сделать ПерСонально для каждого,
      и о каждом отклонении номэдленно и суворово докладывать вышестоящему начальству.
      А всех несогласных сбрасывать в Шахту или отправлять в Саратов.
      И бить Дубиной нещадно.
      И тогда наверняка , вдруг проглянут облака..)

      2
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Эном айс 12 ноября, 16:44

      Любителю "докладывать" и наказывать "несогласных" - я не настолько кровожаден, вполне достаточно было бы огласки и публикации статистики !!!))) Страшно даже представить что-бы вы предложили сделать с Доктором или где водить палками, будь они не "ваших кровей" )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Эном айс 12 ноября, 16:58

      Этот любитель предлагать - нравственно страдающий от написанного оппонентами , беззлобно "аплодирует" всем перечисленным тобою типам (а порою и поддакивает ), а потом заявляет "ятакогонеговорил" .
      А уж эти деятели за время своего присутствия на сайте , сменив не единожды псевдонимы , навалили такие авгиевы сви.нарники - не один Геракл не разгребёт .
      Предлагает он . Хе !

      1
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Эном айс 12 ноября, 17:08

      Было бы искренне жаль воплощения ваших фантазий в отношении хотя бы Доктора - человека искренне не равнодушного к моей "персоне", мало того ведущего мою летопись, пристально изучающего и ведущего "глубокий анализ" всего мною сказанного ... )))

      0
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      Рейтинг: +6337

      Эном айс > VVM1964 12 ноября, 17:11

      Открытая статистика приведёт к очередной "перестройке" ,последствия которой мы пожинаем до сих пор.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Эном айс 12 ноября, 17:13

      Репрессии тем более до добра не доводят (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +6337

      Эном айс > Айболид 12 ноября, 17:14

      Зато он забавный и предсказуемо техничный , а не вонючий , как отряд прапорщиков с тарасовского хозблока .)

      0
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      ...
      Рейтинг: +6337

      Эном айс > VVM1964 12 ноября, 17:18

      "в отношении хотя бы Доктора - "
      Ну, при всём желании-не допёр до сути.(

      --
      Да , ладнооо... Да не может быть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Эном айс 12 ноября, 17:55

      "предсказуемо техничный" - а расшифруйте пожалуйста, а то мало ли что такой "загадочный" человек имел в виду ? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +6337

      Эном айс > VVM1964 12 ноября, 19:51

      Означает ,что всегда реакция ожидаема , но содержание достаточно разнообразно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Эном айс 12 ноября, 21:38

      А плохо, когда реакция ожидаема ? Если бы был в неадеквате разве лучше ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: -55

      Скай 12 ноября, 15:55

      бЗдиНит даже не показывали ХА-ХА. ВСЕ ОДНО ЭТУ КУЧУ НИКТО НЕ ЗНАЕТ. ГЫ ГЫ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Скай 12 ноября, 18:47

      "долбач 80" давай тормози уже )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Скай > Айболид 12 ноября, 19:23

      .Уй болит, Не вальтуй.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > Айболид 14 ноября, 11:48

      Уйболит, не температурь, бейби!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Amorphis 12 ноября, 15:24

      Правильный чел)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 15:23

      Магуайр справился с экзотической задачей. Угадал никому неизвестный клуб по эзотерической красной кляксе. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +288

      Amorphis > ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 15:25

      Зенит никому не интересен, узбагойся)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9487

      vladik12 > Amorphis 12 ноября, 15:30

      Да, даже не предложили угадать).

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 16:14

      Надо думать он бы угадал и питерскую пмойку - запах, от него не уйти

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1307

      ВасяК > Amorphis 12 ноября, 16:29

      Кроме прокваса!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Suvorov71 12 ноября, 17:06

      По этому и не показывали стрелку. Первое, ее знают только в "культурной" Второе, уж больно даже картинка с душком.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 11:50

      Опяты ты тут,лев помойный?! Палку вынул из ануса?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > МАН. Ю 14 ноября, 15:14

      Это что тут за вошь кашляет? Гыгыгы

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