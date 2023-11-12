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Ловчев выступил с просьбой к Путину

12 ноября 2023, 13:07
22

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что президент России Владимир Путин может помочь в решении футбольных проблем.

– Вы входили в состав комитета по борьбе с договорными матчами и предвзятым судейством. Комитет почил. Почему?

– Прежде всего, потому, что, на мой взгляд, невозможно доказать факты возможного сговора команд. Необходимы «прослушка», видеоматериалы – проще говоря, фиксация негатива. Этого до сих пор нет. МВД и ФСБ давно надо привлечь к этой скрупулезной работе, сбору информации, разоблачающей околофутбольных махинаторов. Но они заниматься не будут.

Только после вмешательства президента страны министр спорта заявил о готовящемся законопроекте, который смог бы регулировать, например, массовый отъезд хоккейных талантов из России за рубеж. Если и делают, то из-под палки, сами спортивные чиновники не готовы даже элементарные шаги предпринять.

Может, и в футболе, наконец, президент, его окружение дадут отмашку на борьбу с мафиози? Пока, увы, нет политической воли, не просматривается она. Так и будем жить в грязи. Я уже говорил об основах: вот детей берут в футбольные школы за деньги, судьи аналогично пробиваются на Олимп. Самим-то не противно?

  • 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
  • В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
  • На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

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Источник: Rucriminal.info
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений Путин Владимир
Комментарии (22)
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alex1951
1699783885
Господин Ловчев ,твои слова ,да Богу уши.... И еще неизвестно ,кто в России Бог.... Так ,что Евгений придется вам помучаться....
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VVM1964
1699784050
Смешно и грустно одновременно ... (((
Ответить
morgan59
1699784163
У нас нет договорняков, есть команда от спонсоров- букмккерских контор.
Ответить
ilichkadr
1699785077
"Самим-то не противно?" Не, Женя, деньги не пахнут. При капитализме деньги, даже не феромон, притягивающий всех.
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ЗаЖиМ
1699785860
Женя, а чо ты Брежневу в своё время не писал?
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Sviro
1699786918
Сидит Путин у себя в кабинете, "изнывает" от безделья! А тут Ловчев с письмом!!! Будет теперь чем Путину заняться. :))
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Давид59
1699787412
Ну наконец Ловчев правильного адресата нашёл. Только вот самое важное-то не спросил. А ведь только Путин может ответить, когда закончится то, что он замутил. И тогда наверняка...
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Цугундeр
1699791839
"Необходимы «прослушка», видеоматериалы – проще говоря, фиксация негатива." Аж страшно стало. А с кем ещё шестиголовый Серафимыч на дружеской ноге ?
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фанат джигурды
1699793735
Не к тому обратился. Пусть к либердаунам обратится. Те языком помогут.
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BAIv
1699818189
Кто же наших неприкасаемых посадит, их на новое место пересадить могут!
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