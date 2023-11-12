Ловчев выступил с просьбой к Путину

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что президент России Владимир Путин может помочь в решении футбольных проблем.

– Вы входили в состав комитета по борьбе с договорными матчами и предвзятым судейством. Комитет почил. Почему?

– Прежде всего, потому, что, на мой взгляд, невозможно доказать факты возможного сговора команд. Необходимы «прослушка», видеоматериалы – проще говоря, фиксация негатива. Этого до сих пор нет. МВД и ФСБ давно надо привлечь к этой скрупулезной работе, сбору информации, разоблачающей околофутбольных махинаторов. Но они заниматься не будут.

Только после вмешательства президента страны министр спорта заявил о готовящемся законопроекте, который смог бы регулировать, например, массовый отъезд хоккейных талантов из России за рубеж. Если и делают, то из-под палки, сами спортивные чиновники не готовы даже элементарные шаги предпринять.

Может, и в футболе, наконец, президент, его окружение дадут отмашку на борьбу с мафиози? Пока, увы, нет политической воли, не просматривается она. Так и будем жить в грязи. Я уже говорил об основах: вот детей берут в футбольные школы за деньги, судьи аналогично пробиваются на Олимп. Самим-то не противно?