Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Ловчев выступил с просьбой к Путину

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что президент России Владимир Путин может помочь в решении футбольных проблем.

    – Вы входили в состав комитета по борьбе с договорными матчами и предвзятым судейством. Комитет почил. Почему?

    – Прежде всего, потому, что, на мой взгляд, невозможно доказать факты возможного сговора команд. Необходимы «прослушка», видеоматериалы – проще говоря, фиксация негатива. Этого до сих пор нет. МВД и ФСБ давно надо привлечь к этой скрупулезной работе, сбору информации, разоблачающей околофутбольных махинаторов. Но они заниматься не будут.

    Только после вмешательства президента страны министр спорта заявил о готовящемся законопроекте, который смог бы регулировать, например, массовый отъезд хоккейных талантов из России за рубеж. Если и делают, то из-под палки, сами спортивные чиновники не готовы даже элементарные шаги предпринять.

    Может, и в футболе, наконец, президент, его окружение дадут отмашку на борьбу с мафиози? Пока, увы, нет политической воли, не просматривается она. Так и будем жить в грязи. Я уже говорил об основах: вот детей берут в футбольные школы за деньги, судьи аналогично пробиваются на Олимп. Самим-то не противно?

    • 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
    • В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
    • На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

    Новости по теме
    Ловчев упрекнул Абаскаля по итогам матча «Спартак» – «Ростов»: «Нечему радоваться - вы отскочили» 19
    Ловчев дал совет «Спартаку» насчет Абаскаля, упомянув Зарему и Бескова 24
    Ловчев назвал «раковую опухоль» российского футбола 16
    Источник: Rucriminal.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2023 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3336

      BAIv 12 ноября, 22:43

      Кто же наших неприкасаемых посадит, их на новое место пересадить могут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1091

      Сержтир 12 ноября, 19:06

      Вот как только один из двойников Россию с колен поднимет, после этого займётся футболом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды 12 ноября, 15:55

      Не к тому обратился. Пусть к либердаунам обратится. Те языком помогут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > фанат джигурды 12 ноября, 16:56

      дадут отмашку на борьбу с мафиози?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр 12 ноября, 15:23

      "Необходимы «прослушка», видеоматериалы – проще говоря, фиксация негатива."

      Аж страшно стало. А с кем ещё шестиголовый Серафимыч на дружеской ноге ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Цугундeр 12 ноября, 15:27

      А чо тебе страшно стало то ? Тоже из этих...Которых Серафимыч мафиози назвал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 14:32

      Если правоохранительные органы начнут проверять, то сви ней расформируют за подкупы. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 12 ноября, 14:20

      Наивный этот Ловчев.Нашел дело для президента.Ему сейчас не этой мелочевки.Он щас земли присоединяет, с коллективным Западом силенками меряется. Такое вот он себе занятие придумал после 24.02.22 ... Тут геополитика панимашь.
      Победа или смерть ! Все для фронта, все для победы ! Тотальная мобилизация .
      Ты !Записался добровольцем ?
      Райком закрыт, все ушли на фронт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7168

      Давид59 > googlechromovvkontakte 12 ноября, 14:49

      Да уж. Тут не до футбола. Всё для фронта. Могу себе представить, что об этом Миллер думает (но никогда не скажет)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Давид59 12 ноября, 15:23

      Миллер под санкциями. Придавили его. Так что чо ему там думать.Он в одной галере с президентом. ---Как сказал путин в 2008 ---Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах.
      Оба гребут и отгребают..Галера на дно, и они туда же.Вместе.Как Наутилус пел--
      Скованные одной цепью,
      Связанные одной целью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7168

      Давид59 12 ноября, 14:10

      Ну наконец Ловчев правильного адресата нашёл. Только вот самое важное-то не спросил. А ведь только Путин может ответить, когда закончится то, что он замутил. И тогда наверняка...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1745

      Sviro 12 ноября, 14:01

      Сидит Путин у себя в кабинете, "изнывает" от безделья! А тут Ловчев с письмом!!! Будет теперь чем Путину заняться. :))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Sviro 12 ноября, 14:11

      А чем проблемы с футболом хуже проблем амурских тигров к примеру ??? Да и мальчик "Вадим" спрятавшийся под одеялом от президента тоже думаю не более насущен для страны ... Печалит другое - КАКОГО ХРЕНА ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМИ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТ "СВЕОХДЕРЖАВЫ" !!! (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      ЗаЖиМ 12 ноября, 13:44

      Женя, а чо ты Брежневу в своё время не писал?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > ЗаЖиМ 12 ноября, 15:19

      Писал , но съел при обыске. Видать , достал таки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 12 ноября, 13:31

      "Самим-то не противно?"
      Не, Женя, деньги не пахнут. При капитализме деньги, даже не феромон, притягивающий всех.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+