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Ловчев назвал «раковую опухоль» российского футбола

12 ноября 2023, 11:21
8

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о коррупции в российском футболе.

– Что тормозит развитие футбола?

– Да причина в организации дела. Ко мне нередко подходят родители, говорят о мерзких, чудовищных вещах. Нередко в академиях, детско-юношеских школах берут детей только за деньги. Мол, «позолоти ручку» тренеру, возьмет без проблем мальчишку. Если без денег пришли – гуляйте. И за деньги, понятно, берут не самых талантливых.

Это я клубные команды упомянул. Представьте, даже в сборные разных возрастов за взятки приглашают. Истинные футбольные наставники до такого никогда не опустились бы, точно вам говорю. Все менять надо, бороться с этим, искоренять беспощадно. Практически «раковая опухоль» нашего футбола.

– Теперь о большом футболе. Достали всех беспомощные судьи, слишком много ляпов от них. На ваш взгляд, тоже нешуточная коррупция?

– Здесь, скорее, не коррупция, а крайне низкий уровень. По-моему, вечно трясутся перед выходом на поле, да и на самом поле, тем более. Среди арбитров нет личностей, ну, разве что один-два человечка ничего смотрятся. Трясутся еще и потому, что после матчей на них обрушиваются потоки критики. Снова и снова…

Их путь в судейство сродни участи мальчиков, которых состоятельные родители отдают в футбол за деньги. Потом эти мастера-юноши, почти ничего не умеющие, мало кому нужны, как и эти рефери, по большому счету. Такая вот цепочка, никем пока непрерываемая. В футбол часто пробиваются не лучшие, а кому-то угодные. Игроки, судьи, менеджеры, тренеры, им подобные. Какая система отношений, такой и футбол в стране.

  • 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
  • В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
  • На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

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Источник: Rucriminal.info
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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Давид59
1699777664
Говорил о футболе, а имел ввиду похоже страну. Эзопов язык называется.
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k611
1699778059
Сделайте детским тренерам достойные зарплаты.
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NewLife
1699780789
Ну и что ? Америку не открыл и Дюкова не поменял, а убыточный газпром продолжает содержать футбольную команду на деньги пенсионеров.
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erybov1965
1699783160
К сожалению,это так и есть.Где "крутятся" "большие деньги"-там денежный интерес и справедливость сразу заканчивается.И пока будут клубы,которые хоть на малую долю,поддерживаются за счет государственных (народных),т.е. "ничьих" денег-все будет продолжаться в том же духе.А сам футбол развиваться не будет.Хозяин клуба,за бездарного футболиста,никогда не отдаст своих денег,но это если есть альтернатива.А вот если ему предложили много бездарных футболистов,т.к. других нет.Вот он и выберет "лучшего" из них,либо иностранца,который обходится почему-то дешевле,чем российский.
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Валерий39
1699786365
Вот и ответил сам себе, Евгений Серафимович, почему его перестали приглашать на Матч ТВ
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1699791930
Пока вежливого президента не уберут, всегда всё за деньги будет. Так же и по работе, блатные места заняты а мы типо работать не хотим. Он на Сво и всех зовёт,там платят больше чем рабочему
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