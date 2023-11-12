Ловчев назвал «раковую опухоль» российского футбола

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о коррупции в российском футболе.

– Что тормозит развитие футбола?

– Да причина в организации дела. Ко мне нередко подходят родители, говорят о мерзких, чудовищных вещах. Нередко в академиях, детско-юношеских школах берут детей только за деньги. Мол, «позолоти ручку» тренеру, возьмет без проблем мальчишку. Если без денег пришли – гуляйте. И за деньги, понятно, берут не самых талантливых.

Это я клубные команды упомянул. Представьте, даже в сборные разных возрастов за взятки приглашают. Истинные футбольные наставники до такого никогда не опустились бы, точно вам говорю. Все менять надо, бороться с этим, искоренять беспощадно. Практически «раковая опухоль» нашего футбола.

– Теперь о большом футболе. Достали всех беспомощные судьи, слишком много ляпов от них. На ваш взгляд, тоже нешуточная коррупция?

– Здесь, скорее, не коррупция, а крайне низкий уровень. По-моему, вечно трясутся перед выходом на поле, да и на самом поле, тем более. Среди арбитров нет личностей, ну, разве что один-два человечка ничего смотрятся. Трясутся еще и потому, что после матчей на них обрушиваются потоки критики. Снова и снова…

Их путь в судейство сродни участи мальчиков, которых состоятельные родители отдают в футбол за деньги. Потом эти мастера-юноши, почти ничего не умеющие, мало кому нужны, как и эти рефери, по большому счету. Такая вот цепочка, никем пока непрерываемая. В футбол часто пробиваются не лучшие, а кому-то угодные. Игроки, судьи, менеджеры, тренеры, им подобные. Какая система отношений, такой и футбол в стране.

74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).

В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.

На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

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