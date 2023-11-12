Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Ловчев назвал «раковую опухоль» российского футбола

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о коррупции в российском футболе.

    – Что тормозит развитие футбола?

    – Да причина в организации дела. Ко мне нередко подходят родители, говорят о мерзких, чудовищных вещах. Нередко в академиях, детско-юношеских школах берут детей только за деньги. Мол, «позолоти ручку» тренеру, возьмет без проблем мальчишку. Если без денег пришли – гуляйте. И за деньги, понятно, берут не самых талантливых.

    Это я клубные команды упомянул. Представьте, даже в сборные разных возрастов за взятки приглашают. Истинные футбольные наставники до такого никогда не опустились бы, точно вам говорю. Все менять надо, бороться с этим, искоренять беспощадно. Практически «раковая опухоль» нашего футбола.

    – Теперь о большом футболе. Достали всех беспомощные судьи, слишком много ляпов от них. На ваш взгляд, тоже нешуточная коррупция?

    – Здесь, скорее, не коррупция, а крайне низкий уровень. По-моему, вечно трясутся перед выходом на поле, да и на самом поле, тем более. Среди арбитров нет личностей, ну, разве что один-два человечка ничего смотрятся. Трясутся еще и потому, что после матчей на них обрушиваются потоки критики. Снова и снова…

    Их путь в судейство сродни участи мальчиков, которых состоятельные родители отдают в футбол за деньги. Потом эти мастера-юноши, почти ничего не умеющие, мало кому нужны, как и эти рефери, по большому счету. Такая вот цепочка, никем пока непрерываемая. В футбол часто пробиваются не лучшие, а кому-то угодные. Игроки, судьи, менеджеры, тренеры, им подобные. Какая система отношений, такой и футбол в стране.

    • 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
    • В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
    • На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

    Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

    Тур РПЛ в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Ловчев упрекнул Абаскаля по итогам матча «Спартак» – «Ростов»: «Нечему радоваться - вы отскочили» 19
    Ловчев дал совет «Спартаку» насчет Абаскаля, упомянув Зарему и Бескова 24
    Ловчев выступил с просьбой к Путину 27
    Источник: Rucriminal.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2023 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Алексей-Добрынин-vkontakt 12 ноября, 15:25

      Пока вежливого президента не уберут, всегда всё за деньги будет. Так же и по работе, блатные места заняты а мы типо работать не хотим. Он на Сво и всех зовёт,там платят больше чем рабочему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Валерий39 12 ноября, 13:52

      Вот и ответил сам себе, Евгений Серафимович, почему его перестали приглашать на Матч ТВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      erybov1965 12 ноября, 12:59

      К сожалению,это так и есть.Где "крутятся" "большие деньги"-там денежный интерес и справедливость сразу заканчивается.И пока будут клубы,которые хоть на малую долю,поддерживаются за счет государственных (народных),т.е. "ничьих" денег-все будет продолжаться в том же духе.А сам футбол развиваться не будет.Хозяин клуба,за бездарного футболиста,никогда не отдаст своих денег,но это если есть альтернатива.А вот если ему предложили много бездарных футболистов,т.к. других нет.Вот он и выберет "лучшего" из них,либо иностранца,который обходится почему-то дешевле,чем российский.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > erybov1965 12 ноября, 13:50

      Какая система отношений, такой и футбол в стране.----сказал Ловчев. И не только футбол.
      Рыба гниет с головы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 12 ноября, 12:45

      Раковая опухоль российского футбола ПРОМКВАС, все беды от того что все скупленно именно ПРОМКВАСОМ, футбольная лига, судейство. а теперь еще и паспорта смазным

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 ноября, 12:32

      "Раковая опухоль" - это путинизм , пронзивший в стране всё. Коррупция и беззаконие, во всех сферах жизнедеятельности человека. А ещё ложь и лицемерие !!! На пенсии и медицину денег нет , а вот на военные операции их очень-очень много.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > Алексей З 12 ноября, 13:40

      Уже достал с политикой .... а взятки были и при царе батюшке . и при генсеках во времена СССР и Ельцине ...всю историю России вопросы так решали ....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > slavutiq70 12 ноября, 13:57

      Так ты читай Ловчева.
      Там не только о футболе, немного голову включи.
      Как же достали, вместе со свим богом , всё время рассказывать что было раньше. Про Невского расскажи , про печенегов, мы живём здесь и сейчас.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > slavutiq70 12 ноября, 14:01

      И чо нарешали ? В первом десятке стран по уровню жизни, те страны где главное --благосостояние каждого гражданина. Россия где там внизу.Оно и понятно, ведь главнее в этой стране- интересы правящего клана, взятки, геополитика..чем какие то там граждане.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Алексей З 12 ноября, 14:07

      А ещё ложь и лицемерие====
      Самый прикол был когда эта ложь отразилась на СВО. Там командиры боясь наказания, лгали о существующем бедственном положении в бою, и в результате терялось время на то, чтобы исправить ситуацию. Тогда даже насквозь лживая пропаган.донша Симоньян заявила--Надо перестать врать.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды > slavutiq70 12 ноября, 16:03

      Не спорьте с теми, кто всё про всё знает, но из этого всего не видел абсолютно ничего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 12 ноября, 12:19

      Ну и что ? Америку не открыл и Дюкова не поменял, а убыточный газпром продолжает содержать футбольную команду на деньги пенсионеров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      k611 12 ноября, 11:34

      Сделайте детским тренерам достойные зарплаты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа > k611 12 ноября, 12:16

      И ещё футбольные поля, спортивные залы, инвентарь, достаточное питание детям и беззаботное футбольное детство...
      Зарплата...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3143

      Play > k611 12 ноября, 12:17

      Тут речь не про детских тренеров, а про руководство молодёжек взрослых клубов. Как раз таки детские тренеры везут своих ребят на просмотр в молодёжные команды клубов РПЛ, а там им объявляют - 60, 80, 100+ тысяч рублей (в зависимости от клуба). И это только за то, чтобы пацанов взяли на сборы на просмотр.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7168

      Давид59 12 ноября, 11:27

      Говорил о футболе, а имел ввиду похоже страну. Эзопов язык называется.

      6
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+