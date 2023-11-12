Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Оренбурга», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуена, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Гойкович, Сиваков, Адамов, Перес, Вера, Флорентин, Марин, Воробьев, Обухов.

Главный тренер: Давид Деограсия

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Оренбург»