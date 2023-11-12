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    • «Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Оренбурга», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуена, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамале, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Гойкович, Сиваков, Адамов, Перес, Вера, Флорентин, Марин, Воробьев, Обухов.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Оренбург»

    Динамо-Оренбург смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 11:17
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