Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Оренбурга», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуена, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамале, Тюкавин.
Главный тренер: Марцел Личка
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Гойкович, Сиваков, Адамов, Перес, Вера, Флорентин, Марин, Воробьев, Обухов.
Главный тренер: Давид Деограсия
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на «Матч! Премьер»;
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»