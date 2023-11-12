РПЛ. «Динамо» победило «Оренбург» (2:0) и поднялось в топ-3

«Динамо» в 15-м туре РПЛ переиграло дома «Оренбург». Забили Константин Тюкавин и Луис Чавес.

Москвичи поднялись на третье место. «Оренбург» остался в зоне переходных матчей.

У «Динамо» восемь матчей подряд без поражений. У «Оренбурга» шесть встреч подряд без побед.

«Оренбург» не может победить «Динамо» в семи матчах подряд.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Тюкавин, 59; 2:0 – Чавес, 67.

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