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    РПЛ. «Динамо» победило «Оренбург» (2:0) и поднялось в топ-3

    «Динамо» в 15-м туре РПЛ переиграло дома «Оренбург». Забили Константин Тюкавин и Луис Чавес.

    Москвичи поднялись на третье место. «Оренбург» остался в зоне переходных матчей.

    У «Динамо» восемь матчей подряд без поражений. У «Оренбурга» шесть встреч подряд без побед.

    «Оренбург» не может победить «Динамо» в семи матчах подряд.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тюкавин, 59; 2:0 – Чавес, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 18:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 12 ноября, 23:29

      Не просто ДИНАМО,а динамо-машина.....
      Главное,чтобы энергии лично у Лички хватило...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6020

      neim 12 ноября, 19:39

      Слава богу, но во втором тайме один хрен, как-то, едва ноги в концовке таскали.

      1
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      Рейтинг: +1208

      O-kolesov 12 ноября, 19:23

      Во 2-м туре Динамо и Крылья сыграли 3:3, почему они в таблице выше Крыльев?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 ноября, 19:00

      Динамо приятно смотреть , всегда яркий футбол. Молодцы.
      Кстати составчик у них очень даже неплохой и если сбалансировать игру запросто можно и за трофеи бороться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 > Алексей З 12 ноября, 23:27

      ...без комментариев)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6337

      Эном айс 12 ноября, 18:53

      Перестали листать "Идиота" Фёдора Михайловича и результат налицо.

      2
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      Рейтинг: +2355

      Ловкий Бубен 12 ноября, 18:44

      В топ-3 на 3 , после первых двух, давно так не ржал, там как раз 3 в топе на третьем месте

      0
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      Рейтинг: +4811

      Иван Петров 1986 12 ноября, 18:32

      У динамо побед меньше чем у крыльев.

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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > Иван Петров 1986 12 ноября, 18:39

      См. лички.

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      Рейтинг: +334

      Боров мясной > Иван Петров 1986 12 ноября, 18:52

      Чего волноваться сейчас, в мае подсчитаем за тур до окончания все расклады.

      2
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