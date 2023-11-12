РПЛ. «Динамо» победило «Оренбург» (2:0) и поднялось в топ-3

Не просто ДИНАМО,а динамо-машина.....
Главное,чтобы энергии лично у Лички хватило...)))
«Динамо» в 15-м туре РПЛ переиграло дома «Оренбург». Забили Константин Тюкавин и Луис Чавес.
Москвичи поднялись на третье место. «Оренбург» остался в зоне переходных матчей.
У «Динамо» восемь матчей подряд без поражений. У «Оренбурга» шесть встреч подряд без побед.
«Оренбург» не может победить «Динамо» в семи матчах подряд.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Динамо (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Тюкавин, 59; 2:0 – Чавес, 67.