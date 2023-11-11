«Реал» обновил информацию о травме Беллингема

Полузащитник Джуд Беллингем не поможет «Реалу» в матче 13-го тура Примеры против «Валенсии».
Клубная пресс-служба опубликовала новую информацию о травме английского футболиста.
У него выявлена нестабильность плечевого сустава, которая возникла вследствие недавнего вывиха.
- «Реал» примет «Валенсию» сегодня в 23:00 мск.
- В этом сезоне Беллингем забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
- Он уже пропустил одну игру – против «Браги» (3:0) в Лиге чемпионов в прошедшую среду.
Источник: сайт «Реала»