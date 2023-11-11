«Реал» обновил информацию о травме Беллингема

Полузащитник Джуд Беллингем не поможет «Реалу» в матче 13-го тура Примеры против «Валенсии».

Клубная пресс-служба опубликовала новую информацию о травме английского футболиста.

У него выявлена нестабильность плечевого сустава, которая возникла вследствие недавнего вывиха.