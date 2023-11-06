Стал известен диагноз Беллингема

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем травмировался во время воскресного матча с «Райо Вальекано» (0:0).

У 20-летнего футболиста диагностирован вывих левого плеча.

Его участие в игре Лиги чемпионов против «Браги» в среду вечером находится под вопросом.

В этом сезоне Беллингем забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

Летом «Реал» купил его у дортмундской «Боруссии».

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