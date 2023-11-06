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    Стал известен диагноз Беллингема

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем травмировался во время воскресного матча с «Райо Вальекано» (0:0).

    У 20-летнего футболиста диагностирован вывих левого плеча.

    Его участие в игре Лиги чемпионов против «Браги» в среду вечером находится под вопросом.

    • В этом сезоне Беллингем забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
    • Летом «Реал» купил его у дортмундской «Боруссии».

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    Источник: El Chiringuito TV

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    06.11.2023 14:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 9 ноября, 08:13

      Всем понятно что ему перерыв нужен как вода . Столько матчей подряд , а сдавать позиции не хочется . Отдых нужен , тем более момент настал . Слабые соперники , в группе ЛЧ всё решено . Никто особо не заменит , в случае проигрыша одного двух матчей никто панику не устроит . А вернётся свежий и снова начнёт забивать . Но тот факт что сам Реал никакой без него это да факт. Реал всегда в последние годы брал победы в большинстве из-за сильной полузащиты. Которая 90+ минут матча просто убивала пол состава соперника и рано или поздно забивали. Брага забей пенальти и вовсе могла выиграть с таким слабым и без идейным Реалом. Посмотрим что будет дальше. Самое обидное то что от Испании лучше всех и по игре и по результатам идёт Реал Сосьедад

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      Рейтинг: +13

      Алексей--google 7 ноября, 09:59

      Нежные такие все с розовыми попками.Смотрел этот матч, ничего он не показал счёт 0:0 позорище.Да и не нужен этот клоун с Брагой.Вообще все эти клоуны с африки играют в футбол,который не приносит результат.
      Он сам пругнул оперся на корпус,его с себя скинули и он чем то ударился.
      Бензема ,Роналду играли каждый матч,забивали,отдавали кучу мячей.Этот клоун ничего не выйграл,уже берёт паузы и претендует на ЗМ.

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      Рейтинг: +54

      bulls27 > Алексей--google 7 ноября, 10:52

      Сам ты Додик из Африки , **** перхоть *********** .

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      Рейтинг: +12

      Omar-Omaroff-google > Алексей--google 7 ноября, 10:59

      Клоуны из Африки это,наверное, чернокожие? Такие как Беллингем,Анри,Пеле,Рональдо,Мбаппе?

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      Рейтинг: +10

      Я мирный 7 ноября, 08:33

      Роман говорит что он будет долго лечиться!

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