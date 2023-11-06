Стал известен диагноз Беллингема

Всем понятно что ему перерыв нужен как вода . Столько матчей подряд , а сдавать позиции не хочется . Отдых нужен , тем более момент настал . Слабые соперники , в группе ЛЧ всё решено . Никто особо не заменит , в случае проигрыша одного двух матчей никто панику не устроит . А вернётся свежий и снова начнёт забивать . Но тот факт что сам Реал никакой без него это да факт. Реал всегда в последние годы брал победы в большинстве из-за сильной полузащиты. Которая 90+ минут матча просто убивала пол состава соперника и рано или поздно забивали. Брага забей пенальти и вовсе могла выиграть с таким слабым и без идейным Реалом. Посмотрим что будет дальше. Самое обидное то что от Испании лучше всех и по игре и по результатам идёт Реал Сосьедад
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем травмировался во время воскресного матча с «Райо Вальекано» (0:0).
У 20-летнего футболиста диагностирован вывих левого плеча.
Его участие в игре Лиги чемпионов против «Браги» в среду вечером находится под вопросом.
- В этом сезоне Беллингем забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
- Летом «Реал» купил его у дортмундской «Боруссии».
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