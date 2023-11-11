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    • «Зенит» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Зенит» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» и «Краснодар», 15 тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит»«Краснодар»

    Источник: Спортбокс

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    11.11.2023 17:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 11 ноября, 17:44

      Момент истины для Краснодара .экзамен на зрелость ...

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