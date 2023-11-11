Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» и «Краснодар», 15 тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба.

Главный тренер: Владимир Ивич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар»