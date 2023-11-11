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  • ЭСК РФС вынес вердикт по отмененному голу Соболева в матче «Спартак» – «Краснодар» (2:3)

ЭСК РФС вынес вердикт по отмененному голу Соболева в матче «Спартак» – «Краснодар» (2:3)

11 ноября 2023, 14:46
14

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Евгению Буланову, который обслуживал матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:3).

В ЭСК обращался московский клуб с просьбой разобрать момент с отмененным голом Александра Соболева на 84-й минуте.

Комиссия признала верным решение Буланова, согласившись с тем, что спартаковский форвард дважды коснулся мяча при ударе с пенальти.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот», – говорится в разъяснении РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Спартак Краснодар Соболев Александр
Комментарии (14)
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Беспонтий
1699704624
вердикт присяжного суда неподобаем был и страшен прикидывали все туда сюда в итоге всё таки решили что пошёл ты на х.ер саша
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FCSpartakM
1699704897
Ну доверимся мнению ЭСК, нежели законам физики
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NewLife
1699713826
Не уважаемые члены ЭСК и лысый козел, сидевший на ВАРе, что вы там разглядели при нынешних тех возможностях, но наконец покажите нам замедленный кадр, где видно два касания, только без гадания и предположений, а четкий стоп кадр с касанием опорной ногой, и как это касание подвинуло мяч. Этого нет в природе, а вы творите хейтерский произвол(.
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akku
1699719506
Ладно ну нашли фол с движением опорной ноги, но ведь движения мяча под бьющую ногу я так и не увидел, а Соболю нужно быть впредь аккуратнее и удачи в дальнейших играх.
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zigbert
1699731069
Где они увидели движение мяча? Но решение ЭСК уже вынес и изменить его нельзя. Хорошо что эта игра не имела для Спартака серьезного значения. А Соболеву надо в следующий раз пробивать пенальти более ответственно.
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paracetamol
1701096631
У рыл все не так. Пенальти нормально пробить не могут!
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