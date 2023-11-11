ЭСК РФС вынес вердикт по отмененному голу Соболева в матче «Спартак» – «Краснодар» (2:3)

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Евгению Буланову, который обслуживал матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:3).

В ЭСК обращался московский клуб с просьбой разобрать момент с отмененным голом Александра Соболева на 84-й минуте.

Комиссия признала верным решение Буланова, согласившись с тем, что спартаковский форвард дважды коснулся мяча при ударе с пенальти.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот», – говорится в разъяснении РФС.

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