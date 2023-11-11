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    • ЭСК РФС вынес вердикт по отмененному голу Соболева в матче «Спартак» – «Краснодар» (2:3)

    ЭСК РФС вынес вердикт по отмененному голу Соболева в матче «Спартак» – «Краснодар» (2:3)

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Евгению Буланову, который обслуживал матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:3).

    В ЭСК обращался московский клуб с просьбой разобрать момент с отмененным голом Александра Соболева на 84-й минуте.

    Комиссия признала верным решение Буланова, согласившись с тем, что спартаковский форвард дважды коснулся мяча при ударе с пенальти.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды.

    В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот», – говорится в разъяснении РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    11.11.2023 14:46
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +13

      полиграф-шариков-google 12 ноября, 14:26

      та если бы усё нормуль было бы, решение было бы шо судья-рафик не виновен, а иначе поднялся бы бунт, а **** бунт не нужон

      0
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 11 ноября, 22:31

      Где они увидели движение мяча? Но решение ЭСК уже вынес и изменить его нельзя. Хорошо что эта игра не имела для Спартака серьезного значения. А Соболеву надо в следующий раз пробивать пенальти более ответственно.

      1
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      Рейтинг: +329

      akku 11 ноября, 19:18

      Ладно ну нашли фол с движением опорной ноги, но ведь движения мяча под бьющую ногу я так и не увидел, а Соболю нужно быть впредь аккуратнее и удачи в дальнейших играх.

      3
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      Рейтинг: +2023

      Айболид 11 ноября, 18:42

      Даже ручной лукойловский ЭСК не пошёл на поводу у этих позорных нытиков .

      4
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      Рейтинг: +1962

      Спартач80 > Айболид 11 ноября, 22:09

      Что ты тут забыла, мразь педикулёзная?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Спартач80 11 ноября, 22:17

      То же что и ты - жертва недержания :)

      2
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      Рейтинг: +1962

      Спартач80 > Айболид 11 ноября, 22:22

      А ты чего перестала пользоваться своим основным ником - бармалейка, опустил я тебя им?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18352

      Barmaleushka > Спартач80 11 ноября, 22:28

      Поса.сыва.й стукачок :)

      2
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      Рейтинг: +1962

      Спартач80 > Barmaleushka 11 ноября, 22:33

      ахахахах, спалилась, мразь педикулёзная =))))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Спартач80 11 ноября, 22:54

      Твоим умственным "способностям" НЕ позавидует даже имбецил )))
      Я никогда и скрывал , что у меня две "морды" .
      Но ты то считаешь наивно , что за твоих говноботов никто не догадается .
      Экий ты долбач )))))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18352

      Barmaleushka > Спартач80 11 ноября, 23:02

      Так что по.са.сы.вай :)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Спартач80 > Айболид 11 ноября, 23:23

      Назови хоть одного моего бота, ублюдина ты тупая=))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 11 ноября, 17:43

      Не уважаемые члены ЭСК и лысый козел, сидевший на ВАРе, что вы там разглядели при нынешних тех возможностях, но наконец покажите нам замедленный кадр, где видно два касания, только без гадания и предположений, а четкий стоп кадр с касанием опорной ногой, и как это касание подвинуло мяч. Этого нет в природе, а вы творите хейтерский произвол(.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 11 ноября, 15:14

      Ну доверимся мнению ЭСК, нежели законам физики

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9062

      Беспонтий 11 ноября, 15:10

      вердикт присяжного суда
      неподобаем был и страшен
      прикидывали все туда сюда
      в итоге всё таки решили
      что пошёл ты на х.ер саша

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8031

      Semenycch 11 ноября, 15:05

      Парнокопытные мазохисты? Им нравится, когда их макают мордой в грязь?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Виталий-Быканов-vkontakte > Semenycch 11 ноября, 16:19

      Ты это пр кого?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4097

      lordmrv > Semenycch 11 ноября, 16:20

      Обычно морда в грязи у б.ом.жей. Вот заметь, Спартак гордится прозвищем, кабан символ, у Краснодара бык, у ЦСКА классная коняшка, а у вас грязный и вонючий б.ом.ж.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > lordmrv 11 ноября, 18:21

      А еще помойные, ведь это тоже гордо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > lordmrv 11 ноября, 18:40

      Какой кабан ?! Иди проспись морда пьяная !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > Айболид 11 ноября, 19:07

      Он то проспится и будет нормальным, а вот ты как был вонючка, ею и останешься.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > шахта Заполярная 11 ноября, 19:21

      Лучше быть вонючкой как я , чем 3,14дорючкой как ты .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4097

      lordmrv > Айболид 11 ноября, 19:30

      Так, зафиксировали - вы вонючка! :)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > Айболид 11 ноября, 20:24

      ПодиРазы у вас в немытой раздевалке. Это вся страна знает и видела. Позор вонючкам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > шахта Заполярная 11 ноября, 20:29

      Ты 3,14дорючка давай на правду не обижайся .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > Айболид 11 ноября, 20:34

      Вонючка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > шахта Заполярная 11 ноября, 21:35

      Как хочешь . Хочешь быть вонючкой - я возражать не буду .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > Айболид 11 ноября, 21:39

      Ты от от этого вонючкой быть не перестал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 14:56

      Всем было ясно, что судья правильно отменил гол дауна Соболева. Нет ведь сви ньям надо было ныть. И так их тащат постоянно и ежегодно в каждом туре. Стыдно за хряков. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6208

      Павелий > ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 14:59

      Даун тут только ты. И твои друзья из палаты №6.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 15:39

      ПАЛКА В ЖОПЕ, у тебя сегодня критический день, сей час полку вытащили, но вечером тебе будут очень больно вставлять

      7
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