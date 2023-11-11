Губерниев ответил, способен ли Абаскаль сделать «Спартак» чемпионом

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил чемпионские перспективы «Спартака» при Гильермо Абаскале.

«Хочу, чтобы «Спартак» был сильным. Сильный «Спартак» обыгрывать приятно и сильный «Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно.

Наладит ли все Черчесов? При Станиславе Саламовиче точно хуже не будет, а будет лучше! Черчесов очень сильно прибавил как тренер, и еще одно его путешествие в «Спартак» может получиться», – сказал Губерниев.