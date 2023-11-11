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    • Губерниев ответил, способен ли Абаскаль сделать «Спартак» чемпионом

    Губерниев ответил, способен ли Абаскаль сделать «Спартак» чемпионом

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил чемпионские перспективы «Спартака» при Гильермо Абаскале.

    «Хочу, чтобы «Спартак» был сильным. Сильный «Спартак» обыгрывать приятно и сильный «Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно.

    Наладит ли все Черчесов? При Станиславе Саламовиче точно хуже не будет, а будет лучше! Черчесов очень сильно прибавил как тренер, и еще одно его путешествие в «Спартак» может получиться», – сказал Губерниев.

    • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Абаскаль возглавляет москвичей с лета 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    11.11.2023 14:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      Алексей-Добрынин-vkontakt 12 ноября, 16:16

      Усы надежды ждут)

      0
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 11 ноября, 15:41

      "очень сильно прибавил как тренер, и еще одно его путешествие в «Спартак» может получиться».. А если он прибавил к получке абоскаля лям? Так это уже как в сборной получится. То есть , с заработной платой 2,5 млн. войти в восьмёрку "может получиться".)
      Феличита , ипать..A tutti! Avanti!

      0
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 14:59

      Я тоже хочу видеть сильный срамтак, чтобы обыгрывать его с радость, а не банально надругаться над сви ньями с неприличным счётом. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 11 ноября, 14:57

      Кто тебя куннилингнусмена вернул в футбол - будет гореть в аду. У тебя максимум - лизать у баб и быть клоуном!

      1
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      Рейтинг: +2805

      serglider 11 ноября, 14:47

      Ага! Овцевод "прибавил как тренер"))) Идут не шестом, при лысом будут идти на пятом. Не соврал Губер хуже точно не станет, а будет лучше!)))

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      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК 11 ноября, 14:31

      Проплаченный упырь.

      0
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