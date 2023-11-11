Холанд высказался о военных конфликтах в мире

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд призвал к миру.

Он обратил внимание на проблему гибели детей.

«Ни один невинный ребенок не заслуживает смерти», – написал норвежец в соцсетях, добавив хэштег #peace.

В секторе Газа после обострения конфликта погибли почти 3,2 тысячи детей.

Еще около 1 тысячи детей числятся пропавшими без вести.

Ранения получили более 6 тысяч детей.

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