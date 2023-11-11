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    Холанд высказался о военных конфликтах в мире

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд призвал к миру.

    Он обратил внимание на проблему гибели детей.

    «Ни один невинный ребенок не заслуживает смерти», – написал норвежец в соцсетях, добавив хэштег #peace.

    • В секторе Газа после обострения конфликта погибли почти 3,2 тысячи детей.
    • Еще около 1 тысячи детей числятся пропавшими без вести.
    • Ранения получили более 6 тысяч детей.

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    Источник: твиттер Эрлинга Холанда

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    11.11.2023 10:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 11 ноября, 13:26

      Ты это англосаксам скажи, которые и устраивают ***** по всему миру, тк не могут у себя стереть принципы рабовладельчества, даже скрытого но всё же, и понять что мир давно изменился.

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