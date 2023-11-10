Стала известна точная дата сдачи нового стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ситуации с новым стадионом «Факела».
«Текущий чемпионат доиграем на ЦСП. Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести ее как можно скорее», – написал Гусев.
По словам чиновника, стадион планируется сдать 1 июня 2024 года.
- «Факел» идет в РПЛ 10-м.
- Завтра, 11 ноября, воронежцы примут ЦСКА.
- «Факел» проводит в высшем дивизионе 2-й сезон подряд.
Источник: телеграм-канал Александра Гусева