Стала известна точная дата сдачи нового стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ситуации с новым стадионом «Факела».

«Текущий чемпионат доиграем на ЦСП. Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести ее как можно скорее», – написал Гусев.

По словам чиновника, стадион планируется сдать 1 июня 2024 года.