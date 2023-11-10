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    Стала известна точная дата сдачи нового стадиона «Факела»

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ситуации с новым стадионом «Факела».

    «Текущий чемпионат доиграем на ЦСП. Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести ее как можно скорее», – написал Гусев.

    По словам чиновника, стадион планируется сдать 1 июня 2024 года.

    • «Факел» идет в РПЛ 10-м.
    • Завтра, 11 ноября, воронежцы примут ЦСКА.
    • «Факел» проводит в высшем дивизионе 2-й сезон подряд.

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    Источник: телеграм-канал Александра Гусева

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    10.11.2023 22:25
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