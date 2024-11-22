Силкин не исключил потерю очков «Динамо» в матче с «Факелом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлениях бело-голубых в текущем сезоне и их предстоящем матче с «Факелом» в 16-м туре РПЛ.

«В этом сезоне у «Динамо» очень нестабильная команда. Отчасти это можно связать с кадровыми потерями, которые были по ходу первого круга.

Но факт в том, что ребята могут как провести яркий результативный матч с разгромом соперника, так и на ровном месте потерять очки, как это было недавно дома с «Ростовом» (1:1). И никогда не знаешь, что будет в ближайшей игре.

С «Факелом» все также не понятно – соперник очень крепкий, умеет навязать борьбу, сыграть в обороне. И «Динамо» может как споткнуться о его сопротивление, так и на кураже забить несколько мячей и достаточно уверенно победить», – сказал Силкин.

Матч «Факел» – «Динамо» пройдет 24 ноября и начнется в 16:30 мск.

В первом круге москвичи победили воронежцев дома со счетом 3:1.

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