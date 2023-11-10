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    Радимов заявил о регрессе Пиняева

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации в «Локомотиве».

    «Локо» сейчас не на ходу. Я уже говорил, что это не тот «Локомотив», что был прошлой весной, когда у него был явный запас прочности. Сейчас железнодорожникам не хватает уверенности в своих силах, Сергей Пиняев совсем поник. А чтобы добираться до верха, бороться за медали, что в клубе декларировали, конечно, надо прибавлять. И даже не столько в наборе очков, многие из которых «Локо» удачно цеплял «на флажке». А улучшать само качество игры.

    Ну и Пиняев заметно сдал, повторюсь. Нет у него былой лeгкости», – считает Радимов.

    • У Пиняева в сезоне РПЛ 14 матчей, гол, ассист.
    • 19-летний игрок связан контрактом с клубом до 2026 года.
    • Пиняев стоит 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2023 22:01
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