Радимов заявил о регрессе Пиняева

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации в «Локомотиве».
«Локо» сейчас не на ходу. Я уже говорил, что это не тот «Локомотив», что был прошлой весной, когда у него был явный запас прочности. Сейчас железнодорожникам не хватает уверенности в своих силах, Сергей Пиняев совсем поник. А чтобы добираться до верха, бороться за медали, что в клубе декларировали, конечно, надо прибавлять. И даже не столько в наборе очков, многие из которых «Локо» удачно цеплял «на флажке». А улучшать само качество игры.
Ну и Пиняев заметно сдал, повторюсь. Нет у него былой лeгкости», – считает Радимов.
- У Пиняева в сезоне РПЛ 14 матчей, гол, ассист.
- 19-летний игрок связан контрактом с клубом до 2026 года.
- Пиняев стоит 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»