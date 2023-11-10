Радимов заявил о регрессе Пиняева

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Локо» сейчас не на ходу. Я уже говорил, что это не тот «Локомотив», что был прошлой весной, когда у него был явный запас прочности. Сейчас железнодорожникам не хватает уверенности в своих силах, Сергей Пиняев совсем поник. А чтобы добираться до верха, бороться за медали, что в клубе декларировали, конечно, надо прибавлять. И даже не столько в наборе очков, многие из которых «Локо» удачно цеплял «на флажке». А улучшать само качество игры.

Ну и Пиняев заметно сдал, повторюсь. Нет у него былой лeгкости», – считает Радимов.