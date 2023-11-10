Агент рассказал о состоянии динамовца Дасы после обстрела со стороны ХАМАС

Агент защитника сборной Израиля и «Динамо» Эли Дасы Боаз Горен рассказал о физическом и эмоциональном состоянии игрока после обстрела со стороны ХАМАС.

Сборная Израиля попала под воздушную тревогу при вылете на матч отбора Евро-2024 против Косово.

Тревога вызвана обстрелом со стороны ХАМАС.

Даса сам сообщил о ситуации в соцсети.

«Команда ехала на автобусе, прозвучала сирена, но ничего страшного не случилось. С Эли все в полном порядке. Он в безопасности», – заверил Горен.