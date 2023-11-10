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    На «Матч ТВ» высмеяли интерес «Ювентуса» к Сперцяну

    Шеф футбольного вещания «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал пост на тему возможного трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Ювентус».

    Акулинин высмеял интерес к армянину, вспомнив, что бывший комментатор телеканала Нобель Арустамян – давний болельщик «Ювентуса».

    Арустамян участвовал в трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    • В текущем сезоне РПЛ Сперцян провел 14 матчей, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей.
    • Он является воспитанником «Краснодара», за который играет с 10 лет.
    • Летом купить Сперцяна пытался «Аякс».

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2023 16:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3794

      FRZZ 10 ноября, 19:45

      Афёра Нобеля Арустамяна, (продажа Захаряна Сосьедаду) претендует на приз Нобеля.

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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart 10 ноября, 18:29

      Думаю все улыбнулись читая эту "новость"...

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