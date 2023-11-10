На «Матч ТВ» высмеяли интерес «Ювентуса» к Сперцяну

Шеф футбольного вещания «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал пост на тему возможного трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Ювентус».

Акулинин высмеял интерес к армянину, вспомнив, что бывший комментатор телеканала Нобель Арустамян – давний болельщик «Ювентуса».

Арустамян участвовал в трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне РПЛ Сперцян провел 14 матчей, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

Он является воспитанником «Краснодара», за который играет с 10 лет.

Летом купить Сперцяна пытался «Аякс».

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