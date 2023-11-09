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    Топ-клуб Италии хочет купить игрока «Краснодара»

    «Ювентус» обратил внимание на 23-летнего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Скауты туринцы изучают множество видео с участием хавбека, а также посетили несколько матчей сборной Армении.

    «Ювентус» намерен следить за развитием 23-летнего игрока до следующего лета.

    • В текущем сезоне РПЛ Сперцян провел 14 матчей, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей.
    • Он является воспитанником «Краснодара», за который играет с 10 лет.

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    Источник: Tuttosport.com

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    09.11.2023 17:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 17 часов назад

      вот Юве сейчас вообще делать нечего. Зря его в голландию не отпустили

      0
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 17 часов назад

      Наблюдение и хотеть купить две разные вещи.

      0
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