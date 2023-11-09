Топ-клуб Италии хочет купить игрока «Краснодара»

«Ювентус» обратил внимание на 23-летнего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Скауты туринцы изучают множество видео с участием хавбека, а также посетили несколько матчей сборной Армении.

«Ювентус» намерен следить за развитием 23-летнего игрока до следующего лета.