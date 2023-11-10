Клоппу на пресс-конференции мешали выкрики фанатов «Тулузы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство условиям проведения пресс-конференции после гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Тулузой» (2:3). Она была организована в шатре за пределами стадиона «Мунисипаль». Журналисты плохо слышали тренера из‑за громких криков фанатов французской команды, доносившихся с улицы.

«Мы были организованы так же, как эта пресс‑конференция, немного хаотично … Кому пришла в голову идея провести пресс‑конференцию здесь? Вот хороший вопрос», – сказал Клопп.