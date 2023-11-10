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    • Клоппу на пресс-конференции мешали выкрики фанатов «Тулузы»

    Клоппу на пресс-конференции мешали выкрики фанатов «Тулузы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство условиям проведения пресс-конференции после гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Тулузой» (2:3). Она была организована в шатре за пределами стадиона «Мунисипаль». Журналисты плохо слышали тренера из‑за громких криков фанатов французской команды, доносившихся с улицы.

    «Мы были организованы так же, как эта пресс‑конференция, немного хаотично … Кому пришла в голову идея провести пресс‑конференцию здесь? Вот хороший вопрос», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы E, опережая на два очка «Тулузу».
    • Бельгийский «Юнион» с 4 очками занимает третье место, австрийский ЛАСК (3 очка) идет четвертым.

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    Источник: Daily Mail

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    10.11.2023 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 10 ноября, 14:22

      Каким то он выглядел уставшим во время матча. С отсутствием энергетики.

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