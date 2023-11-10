Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые за последние четыре матча вышел на поле в составе команды из Бергамо. На 86-й минуте встречи 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Штурмом» (1:0) он заменил Тена Компейнерса.
Миранчук оставался в запасе в трех предыдущих матчах «Аталанты» – против «Интера» и «Эмполи» в серии A и того же «Штурма» в прошлой игре Лиги Европы.
- Это его пятое появление на поле в составе команды из Бергамо, которая провела 15 игр в нынешнем сезоне.
- В октябре Миранчук также принял участие в двух матчах сборной России против Камеруна и Кении.
Источник: «Бомбардир»