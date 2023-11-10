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    • Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе

    Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые за последние четыре матча вышел на поле в составе команды из Бергамо. На 86-й минуте встречи 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Штурмом» (1:0) он заменил Тена Компейнерса.

    Миранчук оставался в запасе в трех предыдущих матчах «Аталанты» – против «Интера» и «Эмполи» в серии A и того же «Штурма» в прошлой игре Лиги Европы.

    • Это его пятое появление на поле в составе команды из Бергамо, которая провела 15 игр в нынешнем сезоне.
    • В октябре Миранчук также принял участие в двух матчах сборной России против Камеруна и Кении.

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    Источник: «Бомбардир»

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