Мостовой ответил, уволят ли Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»

Александр Мостовой высказался о работе Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

«Я сейчас даже не затрагиваю самого Карпина, а говорю в отношении всех людей, которые работают при совмещении должностей. Вспомните времена Слуцкого, когда он был главным тренером в ЦСКА и сборной России.

На мой взгляд, это вообще недопустимо, у нас хватает специалистов для отдельной работы в клубе и национальной сборной.

Подчеркну: не указываю лично на Валерия Георгиевича или Семака, который также совмещал посты.

Уволят ли Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»? А почему ему стоит уходить? Допустим, проиграют «Спартаку» в трудной для себя игре. Ничего страшного. Выиграют следующий матч», – заявил Мостовой.

«Спартак» примет «Ростов» в воскресенье в 19:30 мск.

Ростовчане идут на 11-м месте в РПЛ с 4-очковым отрывом от зоны стыков.

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