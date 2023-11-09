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    • Мостовой ответил, уволят ли Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»

    Мостовой ответил, уволят ли Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»

    Александр Мостовой высказался о работе Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

    «Я сейчас даже не затрагиваю самого Карпина, а говорю в отношении всех людей, которые работают при совмещении должностей. Вспомните времена Слуцкого, когда он был главным тренером в ЦСКА и сборной России.

    На мой взгляд, это вообще недопустимо, у нас хватает специалистов для отдельной работы в клубе и национальной сборной.

    Подчеркну: не указываю лично на Валерия Георгиевича или Семака, который также совмещал посты.

    Уволят ли Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»? А почему ему стоит уходить? Допустим, проиграют «Спартаку» в трудной для себя игре. Ничего страшного. Выиграют следующий матч», – заявил Мостовой.

    • «Спартак» примет «Ростов» в воскресенье в 19:30 мск.
    • Ростовчане идут на 11-м месте в РПЛ с 4-очковым отрывом от зоны стыков.

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    Источник: RT

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    09.11.2023 22:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      После проигрыша от аутсайдера срамтака должен сам подать в отставку. Не обыграть дохлых сви ней это надо постараться. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З 6 часов назад

      Странная постановка вопроса , почему после поражения в отдельном матче надо увольнять тренера ? Идиотизм. Такого нет нигде.
      Совмещение - наше изобретение, от скудоумия властьдержащих.

      1
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Алексей З 3 часа назад

      А чего не совместить то в наше время! Играть то не с кем

      0
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > TIMOTHY 2 часа назад

      Животное , простой вопрос , а зачем совмещать ?
      Клубный тренер и тренер сборной разные профессии, каждый должен заниматься своим делом.
      Не считайте что вы умнее всех в мире, результаты говорят об обратном.

      0
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      Рейтинг: +951

      АКС-74У 13 часов назад

      Вот, казалось бы, ну кто-такой Мостовой? Бывший игрок сборной, но таких много, причем Мостовой плохо прославился, как главный автор "Письма 14ти", этих сребролюбивых игрочишек, поставивших свои шкурные интересы выше интересов сборной и всей страны. Но у него почему-то постоянно берут интервью. Зачем!?
      Или такое позорное прошлое уже никто не помнит?

      1
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат > АКС-74У 13 часов назад

      А зачем постоянно берут интервью у Заремы? Или такое позорное прошлое уже никто не помнит?

      1
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > АКС-74У 6 часов назад

      Что вам известно о "письме 14"?
      Враньё от Колоскова , главного героя , той истории.
      Мост , кстати , подписал и....поехал на тот ЧМ.
      Вы уж правду пишите, раз так информированы.

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > АКС-74У 3 часа назад

      Мостовой хороший футболист,а по нынешним временам отличный был! Имеет право на свою точку зрения как и мы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 13 часов назад

      И почему Ростов должен проиграть позорникам? Впрочем после встреч с судьями спартачка,судьи начнут тянуть за уши рыжих..так всегда делает Спартак,все года истерит и привлекает к себе внимание нытьем и начинается судейский цирк

      1
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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 13 часов назад

      Карпина никто не уволит из Ростова,в Ростове дебилов нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 12 часов назад

      А ТЫ НЕ ОТТУДА?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина > TIMOTHY 6 часов назад

      Лечись если не поздно вася

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 3 часа назад

      Тебе какое дело дерево? Откуда я...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Дубина 3 часа назад

      Закрой хавальник альтернативчик очередной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 1 час назад

      Да ты просто не откуда, просто подобие помойного вируса,fakeid, смени аватарку и не позорь ростовских

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5407

      Ziklop 14 часов назад

      сейчас нужен новый тренер и молодняк наигрывать на будущее, а уж кому около 30 и выше нефиг в сборной делать , это маразм! шансов у такой сбродной играть нет!

      4
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Ziklop 13 часов назад

      согласен с тобой сто процентов Одноглазый, вот тот молодняк что не так давно ездил в Бразилию и провел так отличную серию

      1
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат > Suvorov71 13 часов назад

      Там наша молодежка (в основном 20-летние) лет играла с молодежными составами бразильских клубов (в основном 18-летними). Выводы по таким играм делать нельзя, так как в этом возрасте разница в 2 года принципиальна. Если бы наша команда сыграла с молодежной сборной Бразилии, тогда можно было бы судить о ее силе на международной арене.

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Вомбат 12 часов назад

      На все надо время, стоит начинать с малого, а там......, ну это если сохранится сосотав, что мало вероятно

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