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    Агент Холанда объяснила свое пребывание на матче «Реала»

    Рафаэла Пимента, агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, была замечена на домашней игре «Реала» с «Брагой» (3:0) в ЛЧ.

    У нее спросили о целях визита на «Сантьяго Бернабеу».

    «Я была здесь с Максвеллом и Эстебаном Гранеро. В прошлом году тоже приезжала, когда «Реал» принимал «Манчестер Сити».

    Переговоры с Флорентино Пересом об Эрлинге Холанде? Нет, нет, нет, нет», – сказала Пимента.

    • 23-летний Холанд проводит 2-й сезон в «Сити».
    • Его статистика: 70 матчей, 67 голов, 12 ассистов.
    • Сообщалось, что норвежский нападающий может оказаться в «Реале» летом 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    09.11.2023 12:00
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