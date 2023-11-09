Агент Холанда объяснила свое пребывание на матче «Реала»

Рафаэла Пимента, агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, была замечена на домашней игре «Реала» с «Брагой» (3:0) в ЛЧ.

У нее спросили о целях визита на «Сантьяго Бернабеу».

«Я была здесь с Максвеллом и Эстебаном Гранеро. В прошлом году тоже приезжала, когда «Реал» принимал «Манчестер Сити».

Переговоры с Флорентино Пересом об Эрлинге Холанде? Нет, нет, нет, нет», – сказала Пимента.

23-летний Холанд проводит 2-й сезон в «Сити».

Его статистика: 70 матчей, 67 голов, 12 ассистов.

Сообщалось, что норвежский нападающий может оказаться в «Реале» летом 2024 года.

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