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    • Бразильский тренер «Зенита» ответил, на сколько процентов считает себя русским

    Бразильский тренер «Зенита» ответил, на сколько процентов считает себя русским

    Вильям де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответил на вопросы о своей принадлежности к России.

    • 41-летний специалист родился в Бразилии.
    • В России он с 2009 года.
    • Де Оливейра имеет гражданство РФ.

    – Зимой исполнится 15 лет с того момента, как вы переехали в Россию. Это огромный период. Когда вы переходили в «Амкар», могли представить, что останетесь в России надолго?

    – Конечно, нет! Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Думал, что некоторое время надо поиграть в Перми, а дальше посмотрим.

    Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло. Как раз перед вашим интервью мне позвонил Александр Михайлович Побегалов, который был моим тренером в «Шиннике» в 2010 году.

    Так что у меня очень хорошие отношения со всеми, с кем я работал. И мне здесь нравится, как и моей семье: в России хорошо, я могу работать и получать удовольствие от жизни.

    – На сколько процентов вы считаете себя русским?

    На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России.

    – Это серьезный показатель. Вы, наверное, и без русской кухни уже не представляете жизнь?

    – О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне.

    Хотя в Бразилии нет традиции есть суп вместе со вторым: если у меня на родине и едят суп, то это полноценный прием пищи.

    И гречка мне очень нравится. В Бразилии мало где она распространена, а я ее постоянно кушаю.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2023 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8891

      nik55 9 ноября, 12:26

      предложат хорошие деньги другие и сразу станешь мусульманином-----ты просто трепло

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