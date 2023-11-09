Бразильский тренер «Зенита» ответил, на сколько процентов считает себя русским

Вильям де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответил на вопросы о своей принадлежности к России.

41-летний специалист родился в Бразилии.

В России он с 2009 года.

Де Оливейра имеет гражданство РФ.

– Зимой исполнится 15 лет с того момента, как вы переехали в Россию. Это огромный период. Когда вы переходили в «Амкар», могли представить, что останетесь в России надолго?

– Конечно, нет! Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Думал, что некоторое время надо поиграть в Перми, а дальше посмотрим.

Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло. Как раз перед вашим интервью мне позвонил Александр Михайлович Побегалов, который был моим тренером в «Шиннике» в 2010 году.

Так что у меня очень хорошие отношения со всеми, с кем я работал. И мне здесь нравится, как и моей семье: в России хорошо, я могу работать и получать удовольствие от жизни.

– На сколько процентов вы считаете себя русским?

– На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России.

– Это серьезный показатель. Вы, наверное, и без русской кухни уже не представляете жизнь?

– О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне.

Хотя в Бразилии нет традиции есть суп вместе со вторым: если у меня на родине и едят суп, то это полноценный прием пищи.

И гречка мне очень нравится. В Бразилии мало где она распространена, а я ее постоянно кушаю.