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    Писарский получил штраф за ДТП, устроенное в августе

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский оштрафован на 5 тысяч рублей из‑за ДТП в Самаре. Инцидент случился с 27-летним игроком в августе.

    «Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен», – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

    • В результате аварии Писарский и другие участники ДТП не пострадали.
    • В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России и Кубке страны и забил два мяча.

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    Источник: КП Самара

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    08.11.2023 17:50
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