Писарский получил штраф за ДТП, устроенное в августе

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский оштрафован на 5 тысяч рублей из‑за ДТП в Самаре. Инцидент случился с 27-летним игроком в августе.
«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен», – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
- В результате аварии Писарский и другие участники ДТП не пострадали.
- В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России и Кубке страны и забил два мяча.
Источник: КП Самара