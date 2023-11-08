Писарский получил штраф за ДТП, устроенное в августе

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский оштрафован на 5 тысяч рублей из‑за ДТП в Самаре. Инцидент случился с 27-летним игроком в августе.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен», – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.