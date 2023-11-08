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  • «Спартак» встретился с руководством российских судей: подробности

«Спартак» встретился с руководством российских судей: подробности

8 ноября 2023, 14:19
36

«Спартак» провел встречу с руководителями российского судейского корпуса. Перед игроками и тренерским штабом команды выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей.

В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков желтыми или красными карточками.

По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

  • Московский клуб после 14 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице с 21 очком.
  • В Кубке России «Спартак» вышел в 1/4 финала Пути РПЛ.

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Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мажич Милорад
Комментарии (36)
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АКС-74У
1699442686
Было бы лучше, если бы Мажич дал объяснения ВСЕМ клубам, а заодно и комментаторам матчей.
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ivany4
1699443937
Опять "междусобойчик"! Необходимо, после каждого тура, заслушивать отчет Мажича с правилами в руках, по всем пунктам претензий клубов к судейству.
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Красногвардейчик
1699445231
Ну всё....ща попрёт)))
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portero
1699445261
Спартак имеет привилегии на встречу с судейками.... Хотелось бы услышать переговоры судеек с ВАР в прямом эфире, почему они не смотрят ряд "спорных моментов"...
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ilichkadr
1699446141
У "народной" с судьями всё идёт в ход: собрания, заседания, встречи, конференции, симпозиумы, культурные программы, месячники гостеприимства для департамента судейства и членов их семей................
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ziborock
1699449248
Питерские пуканы подгорели!)
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Vratarь
1699451700
Ну, не знают ребята правила, - вот Мажич и дал им урок. Хорошее дело - плакать меньше будут.
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