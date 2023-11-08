«Спартак» встретился с руководством российских судей: подробности

«Спартак» провел встречу с руководителями российского судейского корпуса. Перед игроками и тренерским штабом команды выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей.

В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков желтыми или красными карточками.

По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».