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    • «Спартак» встретился с руководством российских судей: подробности

    «Спартак» встретился с руководством российских судей: подробности

    «Спартак» провел встречу с руководителями российского судейского корпуса. Перед игроками и тренерским штабом команды выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

    «Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей.

    В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков желтыми или красными карточками.

    По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

    • Московский клуб после 14 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице с 21 очком.
    • В Кубке России «Спартак» вышел в 1/4 финала Пути РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    08.11.2023 14:19
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    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид 8 ноября, 19:52

      Интересно , а бедолаги из Ростова в сл. туре уже ощутят на себе последствия этой "встречи" ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > Айболид 8 ноября, 21:16

      Однозначно. Валера хрякам прочистит дымоход.............

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Айболид 8 ноября, 21:42

      Комличенко удалят за симуляции. А по УЖЕ НОВЫМ ПРАВИЛАМ поставят пару пенальти и КОНЕЧНО УДАЛЯТ игрока Ростова ПОТОМУ ЧТО ТАК СКАЗАЛИ НА СОБРАНИИ .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > ilichkadr 8 ноября, 22:00

      Им не привыкать в этом сезоне .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > JIEGEHDA 8 ноября, 22:12

      Хряки в противовес Комличенко могут выпустить в старте Соболева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З 8 ноября, 19:01

      Судя по комментам пробмжовская шобла присутствовала на встречи.
      Вы не даром свой хлеб кушаете и миллеровский х посасываете, отличники своего дела.
      Город может вами гордиться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Алексей З 8 ноября, 21:44

      Про город и при жизнь не тебе говорить . Защитник укропа и евроАмерики . Иди глотни куйца С Украины да прими в задним отверстием ЕвреяАмериканского черного питона . Ты же сохнешь по ним

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1960

      Спартач80 8 ноября, 18:26

      У педикулёзных мразей двери снимают, а они опять на ветках Спартака...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид 8 ноября, 17:15

      Теперь опять по три пенальти за тайм будут пробивать .

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      Vratarь 8 ноября, 16:55

      Ну, не знают ребята правила, - вот Мажич и дал им урок. Хорошее дело - плакать меньше будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4785

      ziborock 8 ноября, 16:14

      Питерские пуканы подгорели!)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > ziborock 8 ноября, 16:17

      Опять? Ну ешь такие , чего уж теперь.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4785

      ziborock > Цугундeр 8 ноября, 16:48

      Я их ипу, хоть и горелые!)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > ziborock 8 ноября, 16:59

      Foodophile ?(( No, not this, please...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > ziborock 8 ноября, 18:56

      Ты ипешь подгорелые пуканы? Фууууу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4785

      ziborock > JIEGEHDA 8 ноября, 19:25

      Чего не сделаешь ради питерских друзей!)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > ziborock 8 ноября, 19:42

      Не надо друзьями прикрываться .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > JIEGEHDA 8 ноября, 19:47

      "Подгорелые" или нет - это уже не важно , он вот и не скрывает своей "тяги" к "пуканам" - вот это треш .
      Хотя для хряков это наверно в порядке вещей .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) > ziborock 8 ноября, 20:22

      Красно-белые беконы обгорелые. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > ziborock 8 ноября, 21:41

      Ну не знаю . За пуканы что то писать да ещё и так это себя не уважать . Ну максимум в свинарнике потусоваться . И то это даже страшно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 15:50

      Опять начали работать с судьями и ныть. Впрочем сви ньи и не заканчивали их подмазывать. Если бы не судейская поддержка хряков, вылетели бы уже давно в Пердив. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr 8 ноября, 15:22

      У "народной" с судьями всё идёт в ход: собрания, заседания, встречи, конференции, симпозиумы, культурные программы, месячники гостеприимства для департамента судейства и членов их семей................

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4785

      ziborock > ilichkadr 8 ноября, 16:34

      И все бы ничего но назначает их Дюков!)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > ziborock 8 ноября, 16:45

      Не, Дюков их утверждает.
      Это как в армии, кто вносит в проект приказа, тот и на коне, уважаемый человек.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > ilichkadr 8 ноября, 17:24

      и совместные с судьями помывки в глушаковских банях .

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4785

      ziborock > Айболид 8 ноября, 19:22

      Вам то откуда знать про бани, в Питере Европа (ну или окно), а там сауны!))) Бани - они в РОССИИ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4785

      ziborock > ilichkadr 8 ноября, 19:23

      Осталось уточнить кто подпись ставит?!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +512

      Боцман52 > ilichkadr 8 ноября, 20:10

      Тогда так же можно сказать и еще, как минимум, о трех командах. Те же руководители российского судейского корпуса встречались сегодня же с Динамо, а раньше с КС и Краснодаром.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > ziborock 8 ноября, 21:10

      Там похоже не подпись как таковая, а факсимиле. У кого она есть, тот ею и шлёпает. Не царское это дело заниматься какими-то судьями.
      P.S. Система работы с судьями самое простое, что можно придумать. Заключил договор подряда с физическим лицом на оказание услуг. Отсудил игру, подписал протокол, получил свои 115 000 рублей и усё.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > Боцман52 8 ноября, 21:14

      Это же не возбраняется? Встречи без галстуков, на лужайке, в дали от людской суеты, за рюмкой чая....народ только сближают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4785

      ziborock > ilichkadr 23 часа назад

      Вот только не каждому дано "получить свои 115 000 рублей"! Только избранным, при одобрении ЕГО! Иначе откуда в судейском корпусе появилось почти 40% судей из СПб?! В городе одна команда а судеек как свиней нерезаных!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > ziborock 23 часа назад

      Почему не каждому дано? 115 000 р. это минимальная сумма, которая полагается главному судье. Типа 1 МРОТа, меньше нет. Боковые судьи получают по 55 тыщ., резервный судья получает 8 700 рублей.
      "откуда в судейском корпусе появилось почти 40% судей из СПб"
      Это вопросы к Мажичу, хотя могу предположить, что за такие деньги в Москве работать хотят не многие.

      0
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 8 ноября, 15:19

      Опять Спартак с судьями работает(подкупает).
      СТЫДНО за Спартак!!!...((((((((((((((((((((((((((((((((((

      8
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      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > Cleaner 8 ноября, 16:49

      Ты скоро до подков со стыда сотрешься, ржать не чем будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69221

      portero 8 ноября, 15:07

      Спартак имеет привилегии на встречу с судейками....
      Хотелось бы услышать переговоры судеек с ВАР в прямом эфире, почему они не смотрят ряд "спорных моментов"...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > portero 8 ноября, 16:19

      Но ты то вроде адекватный, не из вонючек. Зачем глупости писать. До этого встречались крылья и еще кто то, не вспомню сразу. Далее, как подло работают продажные сми, про Спартак написали, а вот что еще Динамо там было, забыли. И это они не случайно забыли, знают же, что сейчас вонючки набегут и начнут накидывать свои фекалии на вентилятор.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12138

      ivany4 > portero 8 ноября, 16:29

      Похоже что Спартак единственный, кто заинтересован в соблюдении правил футбола, а не "трактовке понятий" правил судьями. Хорошо, что сейчас к нему присоединились КС, Динамо, Краснодар, Ростов, и другие, но от случая к случаю.
      Но есть один голубой клуп который не нуждается во встречах. Зачем тратится на чай, когда можно купить чайхану и пить чай бесплатно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > portero 8 ноября, 17:33

      Ой , бро Портеро , этож откуда к тебе "таких красивых дяденек замело ".
      Не иначе со столицы охмурять приехали.?)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > Эном айс 8 ноября, 18:29

      Тебя с помойки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +512

      Боцман52 > шахта Заполярная 8 ноября, 20:01

      И как раз с Краснодаром.

      1
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