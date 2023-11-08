Канчельскис поддержал решение Карпина по формированию состава сборной России

Андрей Канчельскис прокомментировал вызов в сборную российских футболистов, играющих за границей.

Он поддержал решение Валерия Карпина не приглашать в национальную команду Арсена Захаряна и Алексея Миранчука.

«Да, в сборную не вызвали Миранчука и Захаряна, а они одни из лучших футболистов наших страны. Но, я думаю, с ними была какая-то договоренность, потому что они играют у себя в командах.

Плюс у Арсена идeт адаптация в Испании, и его дергать с перелeтами не особо нужно. Наверное, правильно, что их не вызвали, но на этот вопрос лучше ответит Карпин. Наверняка, они обсуждали этот вопрос.

Стоило ли вызвать тогда Головина, когда он ведeт борьбу за первое место в Лиге 1 с «Монако»? Опять же, мы не знаем, что происходит изнутри на самом деле.

Может быть, тренерский штаб общался с Александром, спрашивал его мнение, может быть он сам изъявил желание приехать в национальную команду. Наверное, Головин советовался с руководством «Монако».

Думаю, что в этом случае рвение и желание стало определяющим. В моeм понимании это было так. Можно было договориться его не вызывать. Думаю, что был конкретный разговор и желание двух сторон прийти к правильному решению», – сказал Канчельскис.