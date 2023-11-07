Спартаковский ветеран посочувствовал Карпину: «Не можем набрать достойных игроков в сборную»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о выборе состава сборной России на ноябрьский сбор.

«Я не могу осуждать Карпина, но он все продолжает что-то искать. Валерию Георгиевичу нужно быть в поиске полевых игроков, а искать нечего.

У него есть уже вратари – Сафонов и Лантратов, больше не надо ему никого. А он себя распыляет на всe. Ему нужно искать футболистов в поле.

Очень сочувствую Карпину, что наш футбол дошeл до такого, что мы не можем набрать достойных игроков в национальную команду.

Хотелось, чтобы наша сборная была хотя бы примерно такая же, как европейские национальные команды», – заявил Кавазашвили.