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    • Спартаковский ветеран посочувствовал Карпину: «Не можем набрать достойных игроков в сборную»

    Спартаковский ветеран посочувствовал Карпину: «Не можем набрать достойных игроков в сборную»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о выборе состава сборной России на ноябрьский сбор.

    «Я не могу осуждать Карпина, но он все продолжает что-то искать. Валерию Георгиевичу нужно быть в поиске полевых игроков, а искать нечего.

    У него есть уже вратари – Сафонов и Лантратов, больше не надо ему никого. А он себя распыляет на всe. Ему нужно искать футболистов в поле.

    Очень сочувствую Карпину, что наш футбол дошeл до такого, что мы не можем набрать достойных игроков в национальную команду.

    Хотелось, чтобы наша сборная была хотя бы примерно такая же, как европейские национальные команды», – заявил Кавазашвили.

    • Сборная с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
    • 20 ноября россияне примут Кубу. Матч пройдет в Волгограде.

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    Источник: Metaratings

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    07.11.2023 22:49
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 8 ноября, 05:26

      С Кубой особо достойных привлечь! Костьми лечь!

      1
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс > Дядя Серёжа 8 ноября, 08:22

      А тогда Лаврову козью ножку вместо сигар курить придётся?
      Не ,не варик.)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife 7 ноября, 23:24

      Квалификация тренера должна соответствовать уровню игроков. Сейчас так оно и есть)

      2
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 23:19

      За что боролись то и получилось

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 23:19

      Тренера то вместо Валеры можно найти,а толку то! Играть некому,прально грузинец тушинский отметил

      2
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 8 ноября, 02:12

      ДЭБИЛИЗМ

      0
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      Рейтинг: +2797

      serglider 7 ноября, 23:08

      Тут еще проблема, что те россияне кто играет за бугром, чешут репу и думают какой смысл играть в сборной которую никуда не пускают, с одной стороны и не начнутся ли санкции против них в забугорных клубах за выступление за сборную России, с другой стороны. Ну, а РПЛ - это отстойный, мусорный турнир, отсюда и дефицит кадров уровня сборной.

      2
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      Рейтинг: +5983

      neim > serglider 8 ноября, 00:05

      Ты хотел сказать дефицит тренерских кадров ? Тогда полностью согласен.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > serglider 8 ноября, 02:17

      вот вы посмотрите составы Шахтера и Динамо я про Украину, там в основном *****, а у нас, ну зачем они сейчас нужны, ***** поняли, что нужно своих готовить и ими играть, вот в чем вопрос, возможно я и не прав, но они то, не совсем дураки

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Suvorov71 8 ноября, 02:19

      ну баните, тогда по другому напишу хохлогеи

      0
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 7 ноября, 23:05

      А что поделаешь - упадок он не только в футболе (((

      4
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 7 ноября, 23:02

      Этот Анзор Кавазашвили всю жизнь живет в России - , а по-русски толком говорить не научился-невозможно слушать его по Матч Тв

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