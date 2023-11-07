Лига чемпионов. «Боруссия» Д победила «Ньюкасл» (2:0) и стала лидером «группы смерти»

Дортмундская «Боруссия» еще раз обыграла «Ньюкасл» в Лиге чемпионов.
После неожиданной гостевой победы немцы оказались сильнее и дома – 2:0. Голы забили Никлас Фуллкруг и Юлиан Брандт.
«Боруссия» с семью очками в четырех турах возглавила квартет ЛЧ, который после жеребьевки называли «группой смерти».
«Ньюкасл» с четырьмя баллами остался на третьем месте.
Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
Боруссия Д (Германия) – Ньюкасл (Англия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Фуллкруг, 26; 2:0 – Брандт, 79.
Источник: «Бомбардир»