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    • Лига чемпионов. «Боруссия» Д победила «Ньюкасл» (2:0) и стала лидером «группы смерти»

    Лига чемпионов. «Боруссия» Д победила «Ньюкасл» (2:0) и стала лидером «группы смерти»

    Дортмундская «Боруссия» еще раз обыграла «Ньюкасл» в Лиге чемпионов.

    После неожиданной гостевой победы немцы оказались сильнее и дома – 2:0. Голы забили Никлас Фуллкруг и Юлиан Брандт.

    «Боруссия» с семью очками в четырех турах возглавила квартет ЛЧ, который после жеребьевки называли «группой смерти».

    «Ньюкасл» с четырьмя баллами остался на третьем месте.

    Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

    Боруссия Д (Германия) – Ньюкасл (Англия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фуллкруг, 26; 2:0 – Брандт, 79.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2023 22:37
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 8 ноября, 15:04

      Преимущество Боруссии было заметным в первом тайме и их гол стал логическим подтверждением этого. Во втором тайме Ньюкасл перехватил инициативу и имел несколько хороших моментов чтобы сравнять счет но в одной из контратак получили второй.

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