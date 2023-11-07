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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Ньюкасл
Боруссия Д - Ньюкасл: обзор матча 07 ноября 2023
Боруссия Д
07.11.2023, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
26'
Н. Фуллкруг
79'
Ю. Брандт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Ньюкасл
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Н. Фуллкруг
87'
80'
Замена
Л. Майли
️️️️
Д. Уиллок
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Адейеми
80'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Адейеми
79'
46'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Л. Холл
46'
Замена
Э. Гордон
️️️️
К. Уилсон
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Забитцер
26'
9'
Желтая карточка
Л. Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
ПП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
3
Льюис Холл
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Жоэлинтон
ЛП
8
Шон Лонгстафф
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
2
Валентино Ливраменто
ПП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
34
Лукас Де Болле
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Бен Паркинсон
ЦФ
4-4-1-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
25
Зюле
14
Адейеми
20
Забитцер
6
Озкан
8
Брандт
8
Нмеча
10
Фуллкруг
4-1-4-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
24
Ласселлс
3
Холл
8
Лонгстафф
2
Ливраменто
28
Уиллок
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
14
Адейеми
18
Ройс
18
Ройс
14
Адейеми
10
Фуллкруг
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Фуллкруг
28
Уиллок
67
Майли
67
Майли
28
Уиллок
13
Уилсон
10
Гордон
10
Гордон
13
Уилсон
3
Холл
10
Альмирон
10
Альмирон
3
Холл
Остались в запасе
Боруссия Д
Ньюкасл
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
34
Лукас Де Болле
ЦП
7
Бен Паркинсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
34
Лукас Де Болле
ЦП
7
Бен Паркинсон
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Боруссия Д - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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