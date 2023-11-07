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  • Тарханов рассказал, что его удивило в составе сборной России

Тарханов рассказал, что его удивило в составе сборной России

7 ноября 2023, 18:47
1

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов удивился отсутствию игроков «Динамо», вызванных в национальную команду на матч против Кубы.

«Конечно, удивило, что нет ни одного игрока «Динамо». Тюкавина нет, но могу сказать, что на данный момент он мне больше нравится, чем Соболев. Но тренеру виднее, он определяет все. Может, хотят проверить Соболева в игре.

Лунев? Наверное, Карпин хочет всех посмотреть. Вызов Кузяева и Головина – это усиление. Миранчук не играет, поэтому его отсутствие не удивительно», – сказал Тарханов.

  • Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 13 ноября.
  • 20 ноября сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде с Кубой на «Волгоград Арене». Он начнется в 19:30 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Куба Тарханов Александр
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АЛЕКС 58
1699377178
А кандидатура ГТ не удивляет?
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