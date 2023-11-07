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Личка сравнил уровень «Зенита» с клубами из Лиги чемпионов

7 ноября 2023, 17:04
22

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка предположил, как мог бы выступать «Зенит» в нынешнем состоянии в Лиге чемпионов. Также чешский специалист заявил, что уровень его команды – Лига Европы.

«Смог бы выйти нынешний «Зенит» из группы в Лиге чемпионов? Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело. Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» – они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» – они ментально сильные, проходили тяжелые игры.

С каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо»? Пока что – Лига Европы, было бы хорошо. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские «Славия» или «Спарта» – две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень «Динамо» станет как у этих двух команд, я буду рад», – сказал Личка.

  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 29 очками после 14 матчей.
  • «Динамо» располагается на пятой строчке с 22 баллами.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Личка Марцел
Комментарии (22)
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Дубина
1699369320
Всегда помойка в ЛЧ последняя- всегда!!!
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ziborock
1699369627
Уровень Зенита в ЛЧ все знают! Мальмё Брюгге Гент АЕЛ Аустрия Малага Осер Куусюси АПОЭЛ ................... Кто только из "грандов" на них очки не набирал! Это вам на с Баварией за 50 лямов!)))
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Цугундeр
1699370508
Никто не отрицает. Нельзя сравнивать нынешний бразильский балаган с ЛЧ. Но тем не менее для наших реалий члено)раздельную игру показывают только питерцы. И даже в нынешнем составе.
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моэм
1699371663
Личке бы "с головой" уйти в дела Динамо , 4 из 7 ничьих с аутсайдерами , а упущенная победа с Сочи , когда вели 2 гола , просто трэш ....а он занимается "рассуждалками" про Зенит .
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matvei_72
1699371800
Сейчас в РПЛ нет ни одной команды уровня ЛЧ, но будем надеяться что появится...
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neim
1699375035
Этот звездабол, а не тренер, должен Оренбург тренировать, а не статусный клуб. В крайнем случае, на бомбардира на вопросы отвечать ))), это у него хорошо получается.
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ScarlettOgusania
1699381684
Личка забыл, что теперь, чтобы попасть в группу, надо преодолеть несколько раундов квалификации, а это непосильная задача для бом.жей, там какое-нибудь днище из Минска их огреет картохой по башке, и капут!))
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Garrincha58
1699386455
к чему всё это?
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