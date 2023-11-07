Личка сравнил уровень «Зенита» с клубами из Лиги чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка предположил, как мог бы выступать «Зенит» в нынешнем состоянии в Лиге чемпионов. Также чешский специалист заявил, что уровень его команды – Лига Европы.

«Смог бы выйти нынешний «Зенит» из группы в Лиге чемпионов? Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело. Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» – они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» – они ментально сильные, проходили тяжелые игры.

С каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо»? Пока что – Лига Европы, было бы хорошо. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские «Славия» или «Спарта» – две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень «Динамо» станет как у этих двух команд, я буду рад», – сказал Личка.