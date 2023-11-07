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    Личка сравнил уровень «Зенита» с клубами из Лиги чемпионов

    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка предположил, как мог бы выступать «Зенит» в нынешнем состоянии в Лиге чемпионов. Также чешский специалист заявил, что уровень его команды – Лига Европы.

    «Смог бы выйти нынешний «Зенит» из группы в Лиге чемпионов? Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но все будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело. Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» – они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» – они ментально сильные, проходили тяжелые игры.

    С каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо»? Пока что – Лига Европы, было бы хорошо. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские «Славия» или «Спарта» – две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень «Динамо» станет как у этих двух команд, я буду рад», – сказал Личка.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 29 очками после 14 матчей.
    • «Динамо» располагается на пятой строчке с 22 баллами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2023 17:04
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 7 ноября, 22:47

      к чему всё это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17247

      Алексей З 7 ноября, 22:15

      Невозможно сравнить не играя, пустой базар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 7 ноября, 21:28

      Личка забыл, что теперь, чтобы попасть в группу, надо преодолеть несколько раундов квалификации, а это непосильная задача для бом.жей, там какое-нибудь днище из Минска их огреет картохой по башке, и капут!))

      2
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 7 ноября, 19:58

      Г-н Личка, вот вы даже не знаете, что нет такой команды, она умерла во второй лиги, а потом создали подобие и теперь это питерская помойка, надули газом ну и т.д.. а вот в Европе мы знаем как она всех рвала, лучшее место 3 в слабой группе, и не стоит это даже обсуждать

      3
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 19:41

      Прибежали красно белые меньшИнства и стали хрюках о ЛЧ! А что они сейчас из себя представляют? Лузеры это громко сказано. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 13:28

      Тебе в школе Русский язык наверно айболид преподавал.

      0
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      Рейтинг: +5983

      neim 7 ноября, 19:37

      Этот звездабол, а не тренер, должен Оренбург тренировать, а не статусный клуб. В крайнем случае, на бомбардира на вопросы отвечать ))), это у него хорошо получается.

      2
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      Рейтинг: +993

      matvei_72 7 ноября, 18:43

      Сейчас в РПЛ нет ни одной команды уровня ЛЧ, но будем надеяться что появится...

      4
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      Рейтинг: +2746

      моэм 7 ноября, 18:41

      Личке бы "с головой" уйти в дела Динамо , 4 из 7 ничьих с аутсайдерами , а упущенная победа с Сочи , когда вели 2 гола , просто трэш ....а он занимается "рассуждалками" про Зенит .

      5
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      Рейтинг: +5983

      neim > моэм 7 ноября, 19:39

      Да ему просто уйти, было бы не плохо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 7 ноября, 18:24

      Крючкохвостые обиженки прискакали . Сколько в них гонору стало после исторической НИЧЬЕЙ !

      3
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 7 ноября, 18:21

      Никто не отрицает. Нельзя сравнивать нынешний бразильский балаган с ЛЧ. Но тем не менее для наших реалий члено)раздельную игру показывают только питерцы.
      И даже в нынешнем составе.

      6
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