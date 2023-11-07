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Геркус назвал тройку призеров РПЛ сезона-2023/24

7 ноября 2023, 14:51
6

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус считает, что в текущем чемпионате России медали разыграют «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.

«Краснодар» на заказ четко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстает и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждем их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, то такая игра была бы достойна минимум полуфинала. Очень интересно!

ЦСКА шикарно разобрался с «Нижним». Уровень. Вообще, армейцы очень уверенно играют всю осень, удивляет, что только сейчас они забрались на третью строчку. Похоже, эта тройка и разыграет медали», – написал Геркус.

  • После 14 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 31 очком, у «Зенита» 29 баллов, у ЦСКА – 24.
  • Еще пять клубов набрали от 20 до 22 очков.

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Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Краснодар Геркус Илья
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1699358613
Гений! Экстрасенс! )))
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O-kolesov
1699363474
А какой щас коэффициент на чемпионство Сочи и Балтики?
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шахта Заполярная
1699365781
Ванга бы даже нервно закурила. Чудик еще 16 туров.
Ответить
Александр.Т.
1699375919
Наверное в таблицу глянул кто в тройке и назвал ))
Ответить
Бобссон
1699427983
Удивительно, как он догадался?
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Yuri-Kudryavtsev-google
1699457591
Все три команды наберут по 50 очков на финише. "Полтинник" без сдачи - это как награда за целеустремлённость. Победителя определят по разнице мячей в матчах между собой при равенстве прочих показателей, если "Спартак" вдруг не наберёт 51 очко. В случае равенства очков у всех четырех команд будет организован дополнительный турнир между ними. У "Локомотива" сбавится темп по ходу турнира. За счет плавного торможения железнодорожников ускорится "Балтика" и займет место ниже середины таблицы, но выше 13-го, тем более что обе команды встречаются в последнем туре и балтийцам не привыкать запрыгивать в последний вагон уходящего поезда.
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