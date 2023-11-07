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    Геркус назвал тройку призеров РПЛ сезона-2023/24

    Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус считает, что в текущем чемпионате России медали разыграют «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.

    «Краснодар» на заказ четко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстает и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждем их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, то такая игра была бы достойна минимум полуфинала. Очень интересно!

    ЦСКА шикарно разобрался с «Нижним». Уровень. Вообще, армейцы очень уверенно играют всю осень, удивляет, что только сейчас они забрались на третью строчку. Похоже, эта тройка и разыграет медали», – написал Геркус.

    • После 14 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 31 очком, у «Зенита» 29 баллов, у ЦСКА – 24.
    • Еще пять клубов набрали от 20 до 22 очков.

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    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    07.11.2023 14:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      Yuri-Kudryavtsev-google 8 ноября, 18:33

      Все три команды наберут по 50 очков на финише. "Полтинник" без сдачи - это как награда за целеустремлённость. Победителя определят по разнице мячей в матчах между собой при равенстве прочих показателей, если "Спартак" вдруг не наберёт 51 очко. В случае равенства очков у всех четырех команд будет организован дополнительный турнир между ними. У "Локомотива" сбавится темп по ходу турнира. За счет плавного торможения железнодорожников ускорится "Балтика" и займет место ниже середины таблицы, но выше 13-го, тем более что обе команды встречаются в последнем туре и балтийцам не привыкать запрыгивать в последний вагон уходящего поезда.

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      Рейтинг: +64

      Бобссон 8 ноября, 10:19

      Удивительно, как он догадался?

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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 7 ноября, 19:51

      Наверное в таблицу глянул кто в тройке и назвал ))

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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 7 ноября, 17:03

      Ванга бы даже нервно закурила. Чудик еще 16 туров.

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      Рейтинг: +1184

      O-kolesov 7 ноября, 16:24

      А какой щас коэффициент на чемпионство Сочи и Балтики?

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      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 7 ноября, 15:03

      Гений! Экстрасенс! )))

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