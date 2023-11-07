Геркус назвал тройку призеров РПЛ сезона-2023/24

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус считает, что в текущем чемпионате России медали разыграют «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.
«Краснодар» на заказ четко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстает и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждем их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, то такая игра была бы достойна минимум полуфинала. Очень интересно!
ЦСКА шикарно разобрался с «Нижним». Уровень. Вообще, армейцы очень уверенно играют всю осень, удивляет, что только сейчас они забрались на третью строчку. Похоже, эта тройка и разыграет медали», – написал Геркус.
- После 14 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 31 очком, у «Зенита» 29 баллов, у ЦСКА – 24.
- Еще пять клубов набрали от 20 до 22 очков.
Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса