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    • Президент «Урала» ответил на вопрос об увольнении Гончаренко

    Президент «Урала» ответил на вопрос об увольнении Гончаренко

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что руководство клуба устраивает работа Виктора Гончаренко.

    «Тренер всегда ответственен за результат, но у нас даже мысли не было, что Гончаренко нас покинет или мы его уволим. Нас все устраивает. Виктор Михайлович – один из лучших тренеров в России, нам очень повезло, что он работает в «Урале». Никуда он от нас не собирается уходить, но и мы не собираемся ему что-то говорить», – сказал Иванов.

    • «Урал» занимает 12-е место в РПЛ с 16 очками.
    • Команда не выигрывает в чемпионате России девять матчей подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2023 14:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31807

      JTherry 7 ноября, 15:05

      "Тренер всегда ответственен за результат..."
      ...значит, скоро сбежит Витя к своим картофанам...)))

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