Президент «Урала» ответил на вопрос об увольнении Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что руководство клуба устраивает работа Виктора Гончаренко.

«Тренер всегда ответственен за результат, но у нас даже мысли не было, что Гончаренко нас покинет или мы его уволим. Нас все устраивает. Виктор Михайлович – один из лучших тренеров в России, нам очень повезло, что он работает в «Урале». Никуда он от нас не собирается уходить, но и мы не собираемся ему что-то говорить», – сказал Иванов.

«Урал» занимает 12-е место в РПЛ с 16 очками.

Команда не выигрывает в чемпионате России девять матчей подряд.

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